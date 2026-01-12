Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 12 de enero

El descuido de Harun que lo llevó a las sábanas de Bahar: ¿error de cálculo o plan maestro?

Un error de puertas tras una noche de borrachera ha provocado el encuentro más incómodo de sus vidas. Pero, ¿fue un accidente al buscar el baño o una estrategia para estar con ella?

El descuido de Harun que lo llevó a las sábanas de Bahar: ¿error de cálculo o plan maestro?

Publicidad

Poco a poco, la niebla del alcohol se ha ido despejando y Harun ha empezado a encajar las piezas de su accidentada noche. Ante la mirada atónita de Bahar, le ha confesado que todo fue un error de cálculo al buscar el baño en una casa que no conoce.

Según ha recordado, al salir de refrescarse intentó volver al estudio donde ella lo había dejado, pero se equivocó de puerta: “Uras estaba durmiendo allí, así que pensé que me había metido donde no era y acabé aquí”, le ha explicado.

La doctora no podía creer que, de todas las habitaciones de la casa, su jefe hubiera ido a parar precisamente a su cama. Sin embargo, Harun ha intentado quitarle hierro al asunto con un comentario que la ha dejado descolocada: “Alégrate, piensa en qué habría pasado si acabo en el cuarto de la señora Nevra”. Para él, acabar bajo las sábanas de Bahar ha sido, dentro de lo malo, el mejor de los males.

El momento de máxima tensión ha llegado cuando Harun, desesperado por no pasar vergüenza delante de la familia, ha propuesto saltar por el balcón: “Prefiero llevar una escayola unos meses que pasar por este bochorno”. Pero Bahar, perdiendo la paciencia, lo ha obligado a vestirse mientras él, con mucha picardía, le recordaba que a esas alturas ya no tenían secretos: “¿Que me abroche? Si ya me has visto”.

Finalmente, Bahar lo ha escoltado hasta la salida pero…¡han sido pillados por la madre de la doctora y todos en la casa han descubierto lo que ha pasado!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

El descuido de Harun que lo llevó a las sábanas de Bahar: ¿error de cálculo o plan maestro?

El descuido de Harun que lo llevó a las sábanas de Bahar: ¿error de cálculo o plan maestro?

“¿No hicimos nada, verdad?”: el pánico de Bahar al despertar en la misma cama que Harun

“¿No hicimos nada, verdad?”: el pánico de Bahar al despertar en la misma cama que Harun

Claudia

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Maripaz retendrá a Claudia y la amenazará a punta de cuchillo

María
Resumen

Capítulo 474 de Sueños de libertad; 12 de enero: El plan de María y Gabriel funciona a la perfección

Gabriel ha chantajeado a Damián con airear el secreto mejor guardado de Marta de la Reina
Capítulo 474

¡Gabriel chantajea a Damián!: o le vende sus acciones de la empresa o sacará a la luz el diario de Marta

Gran enfrentamiento entre Begoña y Gabriel: “¿Me vas a pegar?”
Capítulo 474

Nuevo enfrentamiento entre Begoña y Gabriel: “¿Me vas a pegar?”

Ella le ha asegurado que no va a permitir que la domine con sus amenazas pero Gabriel no ha dado su brazo a torcer.

Isabel teme que Gabriel la chantajee antes de que le ayuden los De la Reina
Capítulo 474

Isabel teme que Gabriel la chantajee antes de que le ayuden los De la Reina

Ha conseguido que la despidan de la agencia de publicidad en la que trabajaba en París, ¿qué más está dispuesto a hacerle?

"Él se queda prendado desde el primer momento": Álex Gadea y Judith Fernández analizan el inicio de la relación entre Plácido y Clara

"Él se queda prendado desde el primer momento": Álex Gadea y Judith Fernández analizan el inicio de la relación entre Plácido y Clara

María se victimiza frente Andrés por el diario de Marta… ¡pero él no la cree!

María se victimiza frente Andrés por el diario de Marta… ¡pero él no la cree!

Gema se recupera con los suyos tras su complicada intervención: “Todo va a salir bien”

Gema se recupera con los suyos tras su complicada intervención: “Todo va a salir bien”

Publicidad