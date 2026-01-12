El descuido de Harun que lo llevó a las sábanas de Bahar: ¿error de cálculo o plan maestro?

Poco a poco, la niebla del alcohol se ha ido despejando y Harun ha empezado a encajar las piezas de su accidentada noche. Ante la mirada atónita de Bahar, le ha confesado que todo fue un error de cálculo al buscar el baño en una casa que no conoce.

Según ha recordado, al salir de refrescarse intentó volver al estudio donde ella lo había dejado, pero se equivocó de puerta: “Uras estaba durmiendo allí, así que pensé que me había metido donde no era y acabé aquí”, le ha explicado.

La doctora no podía creer que, de todas las habitaciones de la casa, su jefe hubiera ido a parar precisamente a su cama. Sin embargo, Harun ha intentado quitarle hierro al asunto con un comentario que la ha dejado descolocada: “Alégrate, piensa en qué habría pasado si acabo en el cuarto de la señora Nevra”. Para él, acabar bajo las sábanas de Bahar ha sido, dentro de lo malo, el mejor de los males.

El momento de máxima tensión ha llegado cuando Harun, desesperado por no pasar vergüenza delante de la familia, ha propuesto saltar por el balcón: “Prefiero llevar una escayola unos meses que pasar por este bochorno”. Pero Bahar, perdiendo la paciencia, lo ha obligado a vestirse mientras él, con mucha picardía, le recordaba que a esas alturas ya no tenían secretos: “¿Que me abroche? Si ya me has visto”.

Finalmente, Bahar lo ha escoltado hasta la salida pero…¡han sido pillados por la madre de la doctora y todos en la casa han descubierto lo que ha pasado!