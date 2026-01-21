El consejo más sincero de Harun a Bahar: “Deja de vivir para los demás y vive por ti”

Bahar ha llegado al despacho de Harun totalmente hundida por los problemas con Uras y la desconfianza hacia Maral. El jefe médico ha sido muy claro con ella desde el principio y le ha advertido que no debería ser tan confiada.

Le ha recordado que su hermana le ha mentido y traicionado muchas veces, y que ahora mismo lo mejor que puede hacer es dejar que el tiempo cure las heridas. “Lo correcto siempre es difícil”, le ha dicho para intentar animarla.

En medio de la charla, Harun ha intentado sacarle una sonrisa de la forma más tierna. Le ha recordado que cuando llora sus ojos cambian de color, pero que cuando se enfada ese brillo desaparece.

El hombre ha querido que Bahar viera las cosas con perspectiva. Le ha explicado que en este universo infinito no somos más que un punto y que, al final, todo desaparecerá. Por eso, le ha dado el consejo más importante: que deje de sufrir por los demás. “Ni tu hijo ni tus nietos son lo único que tienes. Te tienes a ti misma”, le ha confesado, pidiéndole que por una vez empiece a vivir su vida sin miedo.

Bahar, con un poco de ironía, le ha respondido que seguramente en diez minutos se le olvidará todo lo que él le ha dicho. Entonces, Harun le ha contestado que no le importa, porque esos diez minutos que pase pensando en ella misma habrán valido la pena.

Ha sido un momento de mucha complicidad en el que el doctor ha vuelto a demostrar que, pase lo que pase, siempre estará ahí para cuidarla.