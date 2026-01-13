Çağla le para los pies a Harun: “¿Crees que te gusto tanto como te gusta Bahar?”

Harun ha acudido a la consulta de Çağla con la necesidad de dar una explicación en persona sobre lo que pasó esa mañana. Aunque Bahar y él ya habían aclarado ante todos que fue un error por culpa del alcohol, el jefe médico sentía que le debía una conversación a la dermatóloga.

Sin embargo, Çağla no se ha dejado embaucar por sus palabras. Con mucha madurez, le ha hecho la pregunta que Harun no se atrevía a responder: “¿Crees que te gusto tanto como te gusta Bahar?”. Para ella, está claro que Harun solo buscaba disculparse para limpiar su conciencia y seguir manteniendo la puerta abierta con ella, pero no está dispuesta a ser el segundo plato de nadie.

“Eres un encanto, pero siendo consciente de vuestra situación, no voy a lanzarme a la piscina”, le ha dicho. Çağla valora lo bueno que ha sido Harun con ella, pero prefiere cortar por lo sano antes de complicarse la vida con un hombre que sigue enamorado de su mejor amiga.

Para rebajar la tensión, ella ha propuesto que sigan siendo amigos "para siempre". Parece que, por ahora, el jefe médico ha perdido su oportunidad con la dermatóloga.