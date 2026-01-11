Buğra Gülsoy, Evren en Renacer: el actor turco que triunfa como escritor de novelas de ficción histórica y reflexión social

Con Renacer, Antena 3 presentó al público español a un Buğra Gülsoy en estado de gracia: su Evren, un doctor tan brillante como introspectivo, se ha convertido en soporte emocional de la travesía de Bahar y en uno de los favoritos de la audiencia. Ese foco televisivo convive con otra faceta del actor, algo desconocida por el público español: una trayectoria literaria cada vez más sólida.

Gülsoy ha publicado la bilogía ‘Kıyamet’, compuesta por los libros ‘Birinci Kıyamet: Güneşin Battığı Yer’ (2019) e ‘İkinci Kıyamet: Güneşin Doğduğu Yer’ (2020), que en nuestro idioma se traducirían como ‘El primer Apocalipsis: Donde se pone el sol’ y ‘El segundo Apocalipsis: Donde sale el sol’. Y, además, también ha escrito la novela ‘Luna’ (2022). Tres títulos que revelan un interés constante por historias reales, la memoria histórica y las preguntas existenciales.

La bilogía 'Kiyamet': una odisea histórica

Publicada en 2019, ‘Birinci Kıyamet’ es una novela inspirada en la vida del pionero del boxeo turco Sabri Mahir. Con un estilo ágil y un arranque confesional, Gülsoy sitúa al lector en la Europa de principios del siglo XX (amor, guerra, exilio) para explorar la identidad y el precio de las decisiones en tiempos convulsos. El libro supuso su debut literario y obtuvo una recepción cálida entre lectores y medios culturales turcos.

En 2020 llegó ‘İkinci Kıyamet’, que continúa la travesía de Sabri Mahir y amplía el mapa a nuevas ciudades y personajes del periodo de entreguerras. La narración cruza con figuras como Tevfik Fikret, Marlene Dietrich o Bertolt Brecht, reforzando la mezcla de biografía y ficción histórica que caracteriza la serie. Con este segundo título, Gülsoy cierra el arco de su protagonista mientras reflexiona sobre retorno, pertenencia e identidad.

'Luna': una fábula existencial sobre la realidad y sus máscaras

Con ‘Luna’, el autor se adentra en un registro más filosófico y contemporáneo. Es una novela breve de 208 páginas que propone un viaje de desaprendizaje: cuestiona las verdades asumidas, denuncia las ‘máscaras’ que distorsionan la percepción y reflexiona sobre el control social desde un tono introspectivo y ensayístico dentro de la ficción. Un giro de estilo que confirma la versatilidad del actor-escritor.

Además de Renacer, el público español recuerda a Gülsoy por Mi hija, otro éxito que consolidó su popularidad. En conjunto, su carrera exhibe una vocación creativa múltiple (actor, guionista, director y escritor) con una mirada que transita del drama televisivo a la narrativa literaria sin perder coherencia: personajes con heridas, dilemas morales y búsqueda de sentido.