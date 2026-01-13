Una discusión, una caída y un trauma que vuelve: esta noche nada volverá a ser igual para Evren

Naz no quiere decir la verdad. Se niega a confesar que el bebé no es de Evren y que todo fue una inseminación a sus espaldas. Él insiste en entender qué está pasando, pero ella solo quiere que la deje en paz. La discusión sube de tono, los gritos aumentan y, de repente, ocurre lo peor: Naz pierde el equilibrio y cae rodando por las escaleras.

La caída deja a Evren en shock y le devuelve de golpe su peor recuerdo: es el mismo lugar donde su hermana murió cuando era niño tras ser empujada por Nevra. El trauma lo bloquea y se queda paralizado mientras ve a Naz, embarazada, gritando en el suelo.

Es Bahar quien, a pesar de todo, tiene que sacar fuerzas de flaqueza. La doctora corre a atender a la chef para intentar salvarle la vida a ella y al bebé.

¿Sobrevivirá el hijo de Naz tras el brutal golpe? ¿Podrá Evren superar el horror de ver repetida la historia de su hermana? No te lo pierdas, esta noche a las 22:50 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.