Renacer 13 de enero
"Tú amaneciste con Harun, ¿quién actuó peor?": Uras humilla a Bahar y usa a Maral para vengarse de ella
¡Guerra abierta! Uras ya no se calla y justifica su relación con Maral atacando el punto más débil de su madre: su noche con el jefe médico. Tras el divorcio de Seren, el joven está dispuesto a todo con tal de desafiar a Bahar, aunque eso signifique perderse a sí mismo.
Lo que empezó como una bronca por la presencia de Maral en el cumpleaños de Umay ha terminado en una pelea que deja a Bahar tocada. Ella no entiende cómo su hijo ha sido capaz de llevar a esa mujer a su casa, como si no hubiera pasado nada. Pero Uras, lejos de recular, le ha respondido con un golpe bajo: “Tú has amanecido con Harun. ¿Quién ha actuado peor?”.
Con el divorcio de Seren aún muy reciente, Uras tiene una actitud desafiante y cínica. Ya no acepta los consejos de su madre y utiliza la picardía para invalidarla. Para él, si Bahar puede rehacer su vida y tomar decisiones que escandalizan a la familia, él tiene el mismo derecho de ir del brazo de Maral: “¿Y si no juego? ¿Y si de verdad me gusta?”.
La doctora, desesperada por salvar a su hijo de lo que ella considera una "perdición", ha intentado recordarle el daño que Maral puede hacerle, pero Uras ha respondido con sarcasmo: “¿Me vas a castigar sin postre?”, le ha dicho, recordándole que ella misma fue quien le pidió que madurara y tomara sus propias decisiones. Para él, ir del brazo de Maral es la prueba de que ya no es un niño y de que nadie, ni siquiera su madre, puede decirle qué hacer.
Lo peor de este cara a cara ha sido cuando Uras ha confesado el vacío que siente tras su ruptura con Seren y la decepción con su madre. ¿Qué pasará ahora entre ellos? Todo se complica más para los Yavuzoğlu.
