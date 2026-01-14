Celos, tensión y segundas oportunidades en Perdiendo el juicio

Las relaciones personales también juegan un papel clave en Perdiendo el juicio, la nueva serie de Antena 3 que muy pronto llegará al prime time. Más allá de los casos judiciales, la ficción explora emociones como los celos, la desconfianza y los conflictos no resueltos.

El pasado de Amanda, su caída profesional y su nueva etapa laboral despertarán tensiones inesperadas entre los personajes, generando situaciones cargadas de miradas, silencios y reproches. Los celos se convierten así en un elemento narrativo que pondrá a prueba vínculos personales y profesionales.

Estas emociones se entrelazan con los casos legales, aportando una dimensión más íntima a la serie y mostrando cómo las decisiones personales pueden influir tanto dentro como fuera del juzgado.

Perdiendo el juicio apuesta por retratar relaciones imperfectas y realistas, donde nada es blanco o negro.

Un reparto de primer nivel

Un reparto de primer nivel da vida a Perdiendo el juicio. La nueva serie de Antena 3, que muy pronto llegará al prime time, cuenta con un elenco encabezado por Elena Rivera y acompañado por destacados nombres de la ficción nacional que interpretan a personajes complejos y llenos de matices dentro y fuera de los tribunales.

Manu Baqueiro, Miquel Fernández, María León, Carol Rovira, Dafne Fernández o Daniel Ibáñez se suman a la ficción que no te puedes perder en Antena 3.