Muy pronto, Perdiendo el juicio en Antena 3: "¿Amanda, te encuentras bien?"

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es el punto de partida de Perdiendo el juicio, la nueva serie que muy pronto llegará a Antena 3. La ficción arranca cuando Amanda Torres, una prestigiosa abogada, sufre un brote en pleno juicio que provoca un giro radical en su vida personal y profesional.

Este episodio supone una caída inesperada para la protagonista, que pasa de tenerlo todo a verse obligada a empezar de cero. A partir de ese momento, Amanda debe enfrentarse no solo a nuevos retos laborales, sino también a la dificultad de convivir con una condición que altera su día a día y su forma de relacionarse con el mundo.

Perdiendo el juicio aborda el TOC desde una mirada cercana y honesta, integrándolo en la trama sin perder la tensión del drama legal. La serie pone el foco en la superación, la vulnerabilidad y las segundas oportunidades, mostrando cómo es posible reconstruirse incluso cuando todo parece perdido.