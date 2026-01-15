Antena3
Muy pronto, Perdiendo el juicio en Antena 3: "¿Amanda, te encuentras bien?"

Un brote de trastorno obsesivo compulsivo en pleno juicio cambia por completo la vida de Amanda, obligándola a reconstruirse personal y profesionalmente desde cero... ¡Muy pronto en Antena 3!

Perdiendo el juicio

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es el punto de partida de Perdiendo el juicio, la nueva serie que muy pronto llegará a Antena 3. La ficción arranca cuando Amanda Torres, una prestigiosa abogada, sufre un brote en pleno juicio que provoca un giro radical en su vida personal y profesional.

Este episodio supone una caída inesperada para la protagonista, que pasa de tenerlo todo a verse obligada a empezar de cero. A partir de ese momento, Amanda debe enfrentarse no solo a nuevos retos laborales, sino también a la dificultad de convivir con una condición que altera su día a día y su forma de relacionarse con el mundo.

Perdiendo el juicio aborda el TOC desde una mirada cercana y honesta, integrándolo en la trama sin perder la tensión del drama legal. La serie pone el foco en la superación, la vulnerabilidad y las segundas oportunidades, mostrando cómo es posible reconstruirse incluso cuando todo parece perdido.

