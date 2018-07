Pacto de silencio

TEMPORADA 2 - CAPÍTULO 14

En el capítulo de esta semana, Sara, Sonia y Basilio tratan de averiguar qué ha sucedido en la plaza. De la fuente del pueblo comenzó a manar sangre y una veintena de vecinos han caído fulminados y no se sabe si están vivos o muertos. La zona está acordonada y no permiten entrar a nadie porque no saben si están hablando de algo tóxico o contagioso. Sin embargo, Raúl sabe que salvar la vida a esas personas, en caso de que aún continúen con vida, puede ser cuestión de minutos. Sin dudarlo, coge una máscara y se adentra en la zona afectada.