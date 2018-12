"En el nombre del abuelo"

El abuelo, enojado, desconecta y destruye el jacuzzi. Homer decide compensarlo por su falta haciendo lo que el abuelo quiera. Éste recuerda un pub en Dunkilderry (Irlanda) llamado O'Flanagan's, en donde dice que había tenido la mejor noche de su vida hacía muchos años. Homer decide llevar al abuelo allí para tomar un trago. Cuando la familia llega, se da cuenta de que Irlanda se ha convertido en un país comercializado y tecnológico de consumidores y adictos al trabajo. El pub mismo ha caído en bancarrota y sus patrones ya no tienen interés en la bebida. El dueño del pub, Tom O'Flanagan, se muestra feliz de volver a tener clientes. Homer y el abuelo se sientan en el pub y comienzan a beber mientras que Marge, Bart y Lisa visitan varios paisajes irlandeses. Van a la Calzada del Gigante, al Castillo de Blarney, a la cervecería Guinness y a Dublín.



Luego de una larga noche de bebidas, Homer y el abuelo se despiertan y descubren que han adquirido el pub de Tom O'Flanagan durante su borrachera. Cambian el nombre del bar y tratan de seguir teniéndolo, pero no obtienen beneficios porque los pubs ya no son populares. Homer le pide ayuda a Moe Szyslak, quien le sugiere que acepte personas que hiciesen acciones ilegales en su pub. Descubren que fumar es ilegal en los pubs irlandeses y Moe le dice a los Simpson que permitan fumar allí. Hacen un intento, pero las autoridades irlandesas les clausuran. Como castigo, Homer y el abuelo son deportados de regreso a Estados Unidos luego de pagar una multa.