Capítulo 480: El sueño de una noche guay de verano

Impresionado, Cheech invita a Homer a salir de gira con él como el nuevo dúo “Cheech and Chunk” mientras Chong forma un equipo cómico más progresivo, “Teach and Chong”, con el Director Skinner. Mientras Homer está de gira, Marge intenta ayudar a la loca de los gatos del vecindario cambiando sus costumbres acumuladoras, convirtiéndose ella misma en una acumuladora en el intento, y Homer descubre que la vida en la carretera no está siempre llena de momentazos y comedia física.