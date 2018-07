Los Simpson, ¿en peligro de muerte?

Los Simpson podrían acabar una vez termine la recién estrenada temporada, la vigésimo tercera, según dicen los rumores que han aparecido en la red y que tendrían en la crisis económica su principal causa. Así lo indica el diario 'The Daily Beast', que apunta a estos consabidos motivos financieros para especular con el posible final de Los Simpson.



En sus intentos de reducir costes, FOX, la cadena que detenta los multimillonarios derechos de la serie de animación, estaría presionando a los seis actores que ponen voz a los personajes amarillos para que rebajen sus sueldos el 45%. A tal punto han llegado los ejecutivos que han impuesto un ultimátum a los dobladores: o aceptan la propuesta o el recorrido de la serie se dará por terminado.



El pasado martes, y en plenas negociaciones, FOX mandó el siguiente comunicado al respecto de las negociaciones: "Con 23 temporadas, Los Simpson sigue tan creativa y tan querida por millones de espectadores en todo el mundo como desded el primer día. Creemos que una serie tan brillante puede y debe continuar, pero no podemos producir más temporadas con las condiciones del actual sistema financiero. Deseamos llegar a un acuerdo con el casting vocal que permita a Los Simpson seguir entreteniendo a las audiencias con nuevos episodios de aquí en adelante".



Los actores de doblaje aceptarían una rebaja del 30% en sus sueldos



El recorte que impone la cadena haría que los actores de doblaje (Dan Castellaneta, Hank Azaria, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith y Harry Shearer) cobraran la suma de 3 millones de euros anuales, frente a los algo más de 6 millones que ya reciben por su trabajo actualmente.



Los actores han asegurado que están dispuestos a reducir su caché actual en un 30% de su retribución, así como a renunciar a parte de los incentivos que reciben en concepto de mercadotecnia. Sin embargo, hasta el momento, la proposición de los intérpretes vocales no habría satisfecho a la FOX, según afirman fuentes internas de la cadena: "Los actores aceptarían recortar hasta un tercío de su sueldo, pero no es suficiente para la FOX".



Por su parte, los actores detrás de Homer, Marge, Lisa o Bart, consideran que no merecen un recorte tan drástico, más aún cuando se consideran una parte indispensable para el éxito continuado de la serie. Y especialmente, cuando la cadena se ha negado en repetidas ocasiones a compensar a los actores por el trabajo realizado durante tantos años seguidos, y cuando la cadena, además, seguirá recibiendo beneficios por la serie una vez esta termine. Por ello, no quieren renunciar tan fácilmente a sus lucrativos salarios.

