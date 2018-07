Muere Margaret Groening, madre de Matt Groening e inspiración del personaje de Marge Simpson

Matt Groening se inspiró en su madre para crear a Marge Simpson, la madre de la familia amarilla de Springfield. El padre de Margaret, y abuelo de Matt Groening, se llamaba también Matt, razón por la cual recibió su nombre el creador de 'Los Simpson'. Lo más curioso es el apellido de esta familia: Wiggum. Por esta razón, el policía de Springfield, Clancy Wiggum, se llamó así.



Posteriormente, Margaret se casó con Homer Groening, el padre de Matt. Ésta también fue la razón por la que llamó así a Homer Simpson, el conocido personaje.



Los guiños a su familia no se quedaron ahí. Matt Groening decidió llamar a las pequeñas de la familia Simpson como sus hermanas: Lisa y Maggie. Por su parte, el nombre de Bart Simpson iba a ser en principio Matt, como él, pero pensó que no funcionaría bien y decidió bautizarlo con un nombre parecido, Bart.

Margaret Groening deja así huérfano a Matt Groening, que también perdió a su padre Homer en 1996. Este año, también ha sufrido la pérdida de su hermana Patty.

Curiosamente, el personaje preferido de Margaret no era Marge Simpson. Como ella misma confesó en una entrevista en el año 2012 a The Portland Tribune, estaba encantada con Apu, el dueño del Badulakque. "Me encanta su acento", aseguraba.