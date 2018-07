Homer y familia se van de viaje

Perú: Fue a Machu Picchu 2 veces: una con Barney, escondiéndolo de su familia; y otra, cuando piensa que Bart se había perdido, pero sólo era un truco.



Japón: Fue una vez junto a su familia, después de robarle los billetes a Flanders. Allí Homer y Bart fueron encarcelados, y perdieron lo que les quedaba de dinero. Entraron en un concurso para ganarse el viaje de vuelta.



Brasil: Lisa estaba ayudando con dinero a un chico pobre de Brasil que había desaparecido. Los Simpson decidieron ir a ayudar a encontrarlo. Homer terminó siendo secuestrado.



India: Homer visita la India con Apu, cuando éste intenta recuperar su empleo en el minisuper y sólo el jefe de los minisupers se lo puede devolver. Vuelve en la temporada 17, en el capítulo "Adiós a la India", donde el Sr. Burns, a causa de intentar pagar menos a sus empleados, muda su planta nuclear hacia la India, Homer es el gerente de aquella planta, hasta que se decide nombrar "autodios", es obligado a regresar a [[LINK:INTERNO|||20101126-NEW-00042-false|||Springfield ]] gracias al Sr. Burns.



África: Homer y su familia fueron a Tanzania porque se ganaron este viaje en un paquete de galletas de la selva.



Australia: Bart jugó una broma telefónica llamando a cobro revertido a unos campesinos australianos, entonces tuvo que ir a pedir disculpas, llegando a convertirse en un conflicto político entre Australia y EE.UU.



Reino Unido: Fueron a este país buscando a una mujer con quien el abuelo Simpson tuvo amoríos durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegaron a Inglaterra los recibió el primer ministro Tony Blair. En el mismo episodio Homer chocó el carro de la reina con un Mini Cooper, siendo encarcelado en la Torre de Londres. Homer y su familia consiguieron librarse de los cargos por un favor que le hicieron a la reina: sacar a Madonna del país en una maleta.



Escocia: Viajó con el Sr. Burns, Willie y el profesor Frink para capturar al monstruo del lago Ness.



China: La hermana de Marge quiso adoptar un bebé, pero como los trámites en USA eran muy largos, decidió ir a China. Invitó a los Simpson para que Homer se hiciera pasar por el esposo de ella y así poder adoptar a Ling.



Canadá: La Familia se dirige a Toronto para que Bart se encuentre con la hija de David Wolfcastle pero termina siendo rechazado por ella. También viaja con el Sr. Burns y Abraham Simpson para traficar medicinas, ya que en Springfield los medicamentos tienen un alto costo.



Aruba: Viaja junto a Marge y Moe a un congreso de tabernas.



Holanda: Homer hace un misterioso viaje a Holanda y Bart lo descubre comiendo tulipanes.



Hawai: Lisa, desquitándose de Homer y Bart, les juega una broma en la cual ella les pone avena con pegamento verde a Bart y a Homer, y donde parecen tener lepra (debido a que no preservan la higiene del hogar). Van a la isla a curarse por recomendación de Flanders.



Francia: Bart ofende al pueblo de EE.UU. por bajarse los pantalones frente a la bandera. Por est accción, son encarcelados y al escaparse se encuentran con un buque francés que los lleva a París. Regresan porque extrañan EE.UU., como inmigrantes ilegales. Otro de sus viajes a este país lo hace como secretario de Carl para vender energía en este país.



Cuba: Homer trata de evadir impuestos y por ello es obligado a colaborar con el FBI con el fin de encontrar un billete de 1 trillón de dólares (que esta en poder del Sr. Burns). Al ser convencido por Burns de que el sistema de Estados Unidos no funciona, huyen a Cuba donde tratan de comprar la isla.



Marruecos: Es un capítulo especial de "Halloween". En el que Homer viaja a Marruecos con su familia y allí compra una mano de mono que concede deseos. Al final, estos deseos se vuelven en su contra.



Nueva York: Cuando Homer le presta el coche a Barney y éste lo aparca entre las torres gemelas. Anteriormente había ido a comprar una chaqueta. No le gusta nada ir a esta ciudad.



Italia: Cuando el Señor Burns le pide a Homer ir a buscar un coche. En ese mismo episodio se dan a conocer la mujer y el hijo de Bob Patiño.



Washington D.C.: Fueron al Capitolio para ayudar a Krusty a pasar un proyecto que modificara una ruta aérea que pasaba sobre su casa. También fueron cuando Lisa queda finalista en un concurso de redacción.