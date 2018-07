Lady Gaga llega a Los Simpson

Lady Gaga ha llegado por fin a la familia Simpson. Ha aparecido en un capítulo junto a Elton John acudiendo a la gala de los Globo de Oro. Ha paseado por la alfombra roja de los premios y ha sido el centro de todos los flases de la prensa. La familia Simpson también desfila por la alfombra y han sido ignorados al llegar la reina del pop.



Además, también ha aparecido Russell Brand, marido de Katy Perry que pronuncia unas palabras en la gala que no sientan demasiado bien a la nueva reina del pop.



La artista, que ahora mismo triunfa en todo el mundo con su nuevo single, Born This Way, se suma así a cameos de otros cantantes famosos como Michael Jackson o estrellas de la talla de Kim Basinger o Alec Baldwin.