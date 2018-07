Entrevista a Abraham Aguilar, actor que dobla a Krusty y a Lenny en ‘Los Simpson’

¿Cómo llegaste a doblar a Krusty el payaso y a Lenny?



Se lo debo a Carlos Revilla que era el director artístico del estudio, y confió en mí. Comencé doblando a Krusty, que era un personaje que al principio salía muy poco ya que estamos hablando de hace más de 15 años, y luego se ha ido convirtiendo en un personaje con más peso en la serie. Carlos Revilla nos ayudo a muchos en nuestros comienzos, el hizo que el producto (la serie) fuera muy bueno, al hacer un reparto muy coral, repartiendo a cada actor de doblaje lo que mejor sabia hacer; era un gran profesional y magnifico director.



¿Te cuesta mucho cambiar la voz de Krusty a Lenny?



No me cuesta mucho. Los actores de doblaje que tenemos la capacidad de cambiar de registro a veces ni lo valoramos, pero sé que se valora a nivel profesional porque es muy útil para que seamos menos reconocibles en otros papeles.



¿Qué te gusta o disgusta de los personajes a los que pones voz?



Me quedo con Krusty, sin duda. El payaso es la versión en carne y hueso de Bender, el robot de ‘Futurama’, al que también doblo, a veces dudo con cual me quedaría…. Es un personaje completamente al margen de la ley, en el borde de lo socialmente admisible, odia a los niños, bebe, fuma, va siempre por su propio interés… tiene su parte sensible, pero aparece en contadas ocasiones, aunque eso es lo que le hace más humano. Poder ser el malo sin que te pase nada de una serie de dibujos tiene mucho encanto.



Lenny es un personaje muy ambiguo y siempre han jugado con eso en el guion, también es muy tierno y representa la ingenuidad de un amigo, no tiene ningún punto negativo y es un personaje muy puro y limpio. También tiene su encanto.



La base de Lenny es el principio de Bender, en cuanto de timbre de voz y de jugar de un personaje a otro. A partir de este personaje se puede llegar a crear uno tan ácido como el robot de ‘Futurama’.



¿Qué otros personajes has doblado?



Aparte de a Bender de ‘Futurama’ o a Sayid en ‘Perdidos’ también doblé al personaje de Jeremy Piven, Ari Gold, en ‘El séquito’ o Stitch en la película y en la serie de ‘Lilo y Stitch’, por ejemplo. Recientemente a Jimmi Simpson en ‘Abraham Lincoln: Cazador de vampiros’, que hacía de Joshua Speed o al mismo actor en 'Ex convictos (Breakout Kings)' que es Lloyd Lowery. También a Eric Stonestreet, que es Cameron en ‘Modern Family’, que emite Neox.



Aunque le pongas la voz a un personaje, nosotros, los actores de doblaje, somos nada más que un instrumento, el juego del anonimato es lo mejor que tenemos, bueno, eso es lo que me parece a mí.



¿Enseñar la foto del actor que dobla al personaje hace perder la magia que le envuelve?



Si, absolutamente. Para mí, el anonimato en esta profesión hace que al publico le siga resultando magico, nadie sabe quién eres, solo ven como es el personaje que interpretas en la televisión o en el cine.



¿Qué es lo más complicado y lo más divertido de doblar a Krusty y a Lenny?



Hay mañanas que llegas al estudio con la voz tocada o te molesta la garganta, aunque no me ocurre muy a menudo, pero hay días que sucede y noto que no coloco bien la voz y, al ser rasgada, notas que te molesta más.



Son personajes cómodos porque se les sigue muy bien, es lo que tienen los dibujos animados, tienen la ventaja que te permiten una interpretación con mucho más color, los personajes humanos están más encorsetados a lo que una cara o unos ojos te dictan, en cambio los dibujos, te permiten exagerar mucho la interpretación, los matices, los colores… Cuantos más colores tenga, (a nivel interpretativo) más creativo es el trabajo, por eso personajes como Krusty o Bender permiten esa matización tan grande porque son dibujos animados.



Recuerdo que en un capítulo de ‘Futurama’ Bender se convirtió en humano, y me costó mucho más trabajo doblarlo al verle una cara, unos ojos, una expresión. Me encorsetó más a la hora de interpretar.



¿Cuidas la voz de alguna forma especial?



No me cuesta nada doblar a estos personajes, y eso que he fumado, casi ninguno de mis compañeros hacen nada especial, hablamos y gritamos como cualquiera. Si te toca algún personaje que grita mucho, evidentemente al día siguiente estás más tocado. En el ritmo normal de trabajo no me cuido en absoluto.



¿Te gustaría conocer a Matt Groening o a alguno de los actores de la versión americana?



Puestos a conocer a alguien, evidentemente me gustaría conocer a su creador, Matt Groening, siempre y cuando mi timidez me lo permitiera (risas).



¿Tienes algún muñeco de Krusty o Lenny?



En algún bollo me ha tocado una pegatina de Krusty (risas), pero no tengo nada de ellos, sí que tengo en casa un muñeco de Bender de hojalata, que me regalaron.



¿Alguno de ellos tiene alguna expresión tuya?



Tanto el “hola, hola” o la risa de Krusty vienen guionizados, he sido fiel a las expresiones del personaje en inglés. En Bender no lo he seguido tanto, el original tiene menos gestos y menos marcados que los que hago yo. Bender me permitía más juegos que Krusty, siempre he sido más creativo artísticamente hablando ,con Bender.



¿Te han dicho alguna vez “tu voz me suena…”?



Nunca, si que tengo compañeros que se montan en un taxi y rápidamente le identifican la voz, pero en mi caso no. Esto lo que me permite es ser mas ductil y hacer diferentes voces y diferentes personajes, porque si a un actor se le identificado con un papel o tiene una voz muy marcada, le limita mucho profesionalmente. Me considero un todoterreno, puedo hacer un personaje como Krusty y otro tan diferente como Lenny, y me gusta mucho.



¿Qué características debe tener un actor de doblaje?



Para mí es mucho más importante ser bueno interpretando que tener un buen timbre de voz, la interpretación es primordial. La profesión de actor de doblaje ya de por sí, es una criba natural, hay que saber captar la sincronía, ser capaz de hablar cuando tu personaje habla; la capacidad para hacer otros personajes; una gama amplia de posibilidades de trabajo… todo eso junto hace que puedas seguir trabajando en esta profesión, aunque aquí nadie tiene asegurado el trabajo eternamente, hay que ir día a día, quizá eso sea lo bonito de esta profesión.