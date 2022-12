“Claudia se queda embrujada por la figura de Viriato”

Hemos estado con la actriz madrileña, Nathalie Poza, que interpreta a Claudia en Hispania. Claudia es la mujer del pretor Galba, interpretado por Lluís Homar.

Nathalie nos ha contado el cometido de Claudia en la serie "Claudia acompaña a su marido en esta aventura por mantener la paz en hispania" aunque sus objetivos son otros “es una mujer instsfecha cuyo único motivo es regresar a Roma” Nathalie perfila su personaje como una mujer dulce, malvada y seductora.

Claudia es un personaje que va a dar mucho juego en la serie por ser uno de los más pérfidos.

Le hemos preguntado como obtuvo el papel de Claudia, Nathalie afirma que fue algo inesperado "No tuve mucho tiempo para prepararme el papel porque todo fue muy rápido" Aún así, la actriz afirma que no le resultó complicado el llevarlo a la acción "interpretar a Claudia no ha sido nada difícil porque venía de una obra de teatro histórica. Conocía bastante la historia de roma porque había trabajado en el teatro interpretando una reina Goda con muy malas intenciones”

El ritmo de trabajo es duro según nos cuenta la actriz "la contrareloj de grabación es lo más duro, pero es un gran entrenamiento para luego rodar una película "“el ritmo de trabajo que llevamos es salvaje”