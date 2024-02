En el último capítulo de Hermanos: La valentía de Süsen provoca una nueva desgracia en el entorno de los Eren

Todavía no hemos podido asimilar el final del último capítulo de Hermanos. Después de un exitoso desfile que hizo sonreír a la pequeña Bahar, dos alumnos del Ataman sufrían un grave accidente a las puertas de dónde se celebraba este evento. ¡Pero vamos a retroceder unas horas para entender todo lo que ha pasado!

Primero, vimos cómo Akif se presentaba en casa de Ayla para preguntarle directamente por qué le había ocultado que Elif era la hermana biológica de Berk. A la exmujer de Resul no le quedó más remedio que reconocer que lo que decía el empresario era verdad y le aseguró que la había acogido en su casa para no dejarla sola y en la calle. ¡No se atrevió a contarle cómo había muerto su madre biológica!

Después de que Berk provocara su suspenso en química, Elif quiso vengarse de él posponiendo su alarma para que llegase tarde a un examen. Aunque Aybike lo llamó minutos antes de entrar en clase, el joven no llegó a tiempo y el profesor no le dejó pasar. ¡La jugada de Elif le salió tal y como esperaba! ¿Se vengará Berk de lo que le ha hecho la que todavía no sabe que es su hermana biológica?

Gracias a que Elif le echó en cara que le hubiese comprado un móvil de segunda mano para pagar su silencio, los Eren descubrieron que Sarp había sido el que había provocado el despido de su tío. El joven le había pagado a uno de los trabajadores del colegio para que metieran las tablets en la taquilla de Orhan, así que el director le impondrá un estricto en consecuencia a lo que ha hecho.

Después de que la verdad saliese a la luz, Ahmet se vio obligado a ir a casa de Orhan para disculparse con él personalmente por la injusticia que se había cometido. Una vez más, su hijo se la había jugado para perjudicar a los Eren.

A pesar de que Orhan agradeció y aceptó las disculpas, rechazó la oferta de volver al colegio. Su honor había sido puesto en duda y no se sentía nada cómodo volviendo a un sitio en el que lo habían tratado tan mal. ¿Cómo se ganará la vida a partir de ahora?

Yasmin intentó sabotear el desfile que Asiye y sus amigos habían organizado por celos, pero la jugada le salió mal ya que Doruk tuvo una gran idea para justificar que uno de los vestidos estaba manchado. Todos salieron a desfilar con ropa sucia y una gran sonrisa en su cara, algo que chocó mucho al principio, pero que al final acabó gustando por ser una idea novedosa y creativa. ¡Menudo momentazo nos regalaron!

Lo que no nos imaginábamos ni por asomo que ocurriría al final del capítulo era que presenciaríamos un grave accidente. Süsen, que estaba dispuesta a confesar lo que ocurrió el día que murió Leyla, vio que Tolga iba a ser atropellado por un coche y se abalanzó sobre él, provocando que el vehículo fuese a ella a quién arrojase a la carretera. ¡Lo dos jóvenes se quedaron inconscientes en el suelo!

¿Se recuperarán Tolga y Süsen? ¿Descubrirán Berk y Elif que son hermanos? ¿Encontrará Orhan trabajo? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Hermanos para descubrirlo!