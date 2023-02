Akif, sin palabras ante la nueva Suzan: "Voy a quitarte todo lo que tienes poco a poco"

Animada por su hija, Suzan consiguió las pruebas que demostraban que ella no había sido la que traicionó a Resul en la licitación. Gracias a la confesión de la competencia, la madre de Harika hizo que Resul descubriese que la que se la había jugado era Ayla y… ¡Ellla fue readmitida!

La relación entre Suzan y Resul vuelve a ser tan buena como siempre. Desde que comenzaron a trabajar juntos, la química entre ellos se volvió más que evidente y despertó la envidia y los celos de algunos.

Aunque la que le suplantó la identidad fue Ayla, actual mujer de Resul, Suzan está segura de que Akif también está detrás de la trampa que la dejó en la calle. Por eso, ahora que vuelve a la empresa, se muestra más segura de sí misma y amenaza al padre de Doruk: “No cantes victoria porque las cosas van a cambiar”.

Akif se ríe y cree que Suzan se está tirando un farol. La madre de Harika no se corta un pelo y le asegura que puede convertirse… ¡en la mujer de Resul! Su ex amante sigue mofándose de ella y no cree que hable en serio, pero su rostro cambia por completo cuando ve que su socio entra y saluda cariñosamente a Suzan.

Resul le confirma que su secretaria ha sido readmitida y que ha descubierto que Ayla es quién lo ha traicionado. Akif se hace el sorprendido y, cuando se marchan, se muere de rabia al ver tanta complicidad entre ellos. ¿Está celoso? ¿Volverá a planear algo contra Suzan?