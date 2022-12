¿Quién será el próximo director del Zurbarán?

Marina y Arturo llegan al Zurbarán después de la fallida boda. Tras entrar en la sala de profesores y preguntar a Vaquero si hay alguna novedad, Olimpia recoge un fax que acaba de llegar al colegio.

Vaquero no da crédito a lo que está leyendo. Inmediatamente pasa el fax a Olimpia y llama a su madre, a la que pregunta textualente. "¿Me estás diciendo en serio que va a dirigir el colegio?, ¿por qué no me has dicho nada antes?"

¿A qué se refiere Vaquero?, ¿a quién pertenece el nombre del próximo director del Zurbarán?, ¿por qué ese nombre indigna tanto a Vaquero?.