"No creía que llegase este momento pero esta mañana me he levantado sabiendo que era mi último día en Física o Química". Esto es lo que nos contaba un emocionado Gonzalo minutos antes de rodar la secuencia del autobús en la que se va definitivamente con Cova.

Una escena muy parecida a la del final de la tercera temporada con la diferencia que en esta ocasión Julio si aparece y se va con Cova a Alicante, a seguir con su nueva vida juntos.

"Mi vida ha cambiado completamente"

Se despiden así dos de los actores más carismáticos y dos personajes de los más queridos del reparto original de la serie

Leonor, Cova en FoQ, asegura que ha sido todo muy bonito, "voy a echar mucho de menos esto".

Gonzalo Ramos, por su parte, hace hincapié en la maravilla de equipo y en los grandes amigos que ha hecho en FoQ. "Esta ha sido la etapa más intensa y bonita de mi vida".