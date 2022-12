La policía, más cerca que nunca, pisará los talones a la banda de Terito

Laureano Oubiña pedirá a Sito Miñanco su contacto en el negocio de la cocaína

Después de que Esther descubriese que el cargamento de Sito Miñanco contenía cocaína, y no tabaco como hace creer a los socios de la cooperativa, Oubiña le pide su contacto en el negocio de la droga. Además, Sito no puede olvidar a Camila, que continúa en Panamá. No te pierdas el miércoles a las 22:40 horas el tercer capítulo de 'Fariña', en Antena 3.

Las imágenes comprometedoras de Sito Miñanco con Camila Reyes saldrán a la luz

El sargento Darío Castro no parará hasta desenmascarar a Sito Miñanco y a la banda de Terito y llegarán a sus manos imágenes muy comprometedoras de su relación con Camila Reyes que pondrá su vida personal patas arriba. ¿Llegarán a las manos de Nieves? ¿Conseguirá al justicia parar a Sito?