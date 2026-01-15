Saúl regresa a Oramas y atormenta a Octavio, esta noche en La Encrucijada

Esta noche, La Encrucijada encara la recta final con el regreso de Saúl Garza a Oramas. El exconvicto, en su huida del pueblo, se le dio por muerto, pero Saúl aún tiene asuntos que tratar.

Octavio está visitando la tumba de Mónica cuando ve, a lo lejos, a Saúl. El empresario se vuelve loco, pero no logra alcanzarla. Avisa a todos de que Saúl ha vuelto, pero nadie le cree.

Han pasado dos meses desde la boda de Amanda y César, y la vida en Oramas ha avanzado. La pareja regresa de su luna de miel y se encuentran a Álvaro y Laura afianzando su relación... ¡y a Mariví con Humberto!

David le propone matrimonio a Julia, lo que termina por destrozar a Patricia, que está en sus últimas semanas de embarazo. Nando quiere llevarse a Julia y a su hijo, e intentará marear a Patricia para ayudarle con su plan. ¿Será capaz Patricia de algo así?

