Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | A las 22.50 horas

Saúl regresa a Oramas y atormenta a Octavio, esta noche en La Encrucijada

Cuando todo el mundo daba por muerto a Saúl, el exconvicto regresa al pueblo para seguir atormentando a todos aquellos que le destrozaron la vida.

Saúl regresa a Oramas y atormenta a Octavio, esta noche en La Encrucijada

Publicidad

Julián López
Publicado:

Esta noche, La Encrucijada encara la recta final con el regreso de Saúl Garza a Oramas. El exconvicto, en su huida del pueblo, se le dio por muerto, pero Saúl aún tiene asuntos que tratar.

Octavio está visitando la tumba de Mónica cuando ve, a lo lejos, a Saúl. El empresario se vuelve loco, pero no logra alcanzarla. Avisa a todos de que Saúl ha vuelto, pero nadie le cree.

Han pasado dos meses desde la boda de Amanda y César, y la vida en Oramas ha avanzado. La pareja regresa de su luna de miel y se encuentran a Álvaro y Laura afianzando su relación... ¡y a Mariví con Humberto!

David le propone matrimonio a Julia, lo que termina por destrozar a Patricia, que está en sus últimas semanas de embarazo. Nando quiere llevarse a Julia y a su hijo, e intentará marear a Patricia para ayudarle con su plan. ¿Será capaz Patricia de algo así?

Esta noche, a las 22.50 horas, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si quieres saber antes que nadie qué va a pasar, puedes adelantarte a la emisión en atresplayer.

Abel Folk

Mentiras, poder y su movimiento más sucio: Octavio Oramas confiesa todos sus crímenes en La Encrucijada

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Saúl regresa a Oramas y atormenta a Octavio, esta noche en La Encrucijada

Saúl regresa a Oramas y atormenta a Octavio, esta noche en La Encrucijada

Seren comparte su historia con Daphne tras su ingreso: “La belleza no es una báscula”

Seren comparte su historia con Daphne tras su ingreso: “La belleza no es una báscula”

Salvar a su hijo será la batalla más dura de Alya, ¿podrá escapar de los Albora?

Salvar a su hijo será la batalla más dura de Alya, ¿podrá escapar de los Albora?

vlcsnap-2026-01-12-18h47m15s347
Contenido exclusivo

Alain Hernández recuerda su secuencia más difícil en Las hijas de la criada: “Me empapaba en cada toma”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se acerca cada vez más a Cloe, ¿le dará una oportunidad?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se acerca cada vez más a Cloe, ¿le dará una oportunidad?

Capítulo 476 de Sueños de libertad; 14 de enero: Joaquín decide vender sus acciones mientras Begoña y Andrés sueñan con un futuro juntos
Resumen

Capítulo 476 de Sueños de libertad; 14 de enero: Joaquín decide vender sus acciones mientras Begoña y Andrés sueñan con un futuro juntos

Ambos sueñan con un futuro feliz lejos de Gabriel y María, y sellan su reconciliación con un beso.

Begoña y Andrés vuelven a besarse como la primera vez: “Quizás algún día podamos caminar juntos de la mano”
Capítulo 476

Begoña y Andrés vuelven a besarse como la primera vez: “Quizás algún día podamos caminar juntos de la mano”

Ambos sueñan con un futuro juntos, lejos de Gabriel y María.

Gabriel amenaza a Cloe con airear sus inclinaciones personales y provocar su despido de la empresa

Gabriel amenaza a Cloe con airear sus inclinaciones personales y provocar su despido de la empresa

“Voy a vender mis acciones a Pablo Salazar”: Joaquín comunica a Digna y a Luis su decisión

“Voy a vender mis acciones a Pablo Salazar”: Joaquín comunica a Digna y a Luis su decisión

Gaspar le cuenta a Manuela que va a traspasar la cantina: “Quiero conocer mundo”

Gaspar le cuenta a Manuela que va a traspasar la cantina: “Quiero conocer mundo”

Publicidad