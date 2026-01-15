Antena3
Capítulo 57

Saúl se deja ver en el cementerio y pone en alerta a Octavio: ¡está vivo y ha vuelto a Oramas!

El empresario estaba visitando la tumba de Mónica, pero se vuelve loco al ver a Saúl.

Saúl se deja ver en el cementerio y pone en alerta a Octavio

Patri Bea
Lo que iba a ser una visita tranquila al cementerio se convirtió en una auténtica pesadilla para Octavio. El empresario ha ido a la tumba de Mónica para hablar con ella.

Es el único sitio donde parece que Octavio encuentra paz. La echa mucho de menos, y sentirla cerca es lo único que le tranquiliza. Tras limpiar un poco la tumba de la mujer que amaba, Octavio alza la vista y ve un fantasma. ¡Es Saúl!

Cuando el exconvicto intentó huir de Oramas, la Guardia Civil le dio por muerto, y así lo habían creído todos estos meses. Pero Saúl está vivo, y está de vuelta en el pueblo.

Octavio no puede creerse que esté viendo a su enemigo, frente a frente, con esa sonrisa burlesca. El empresario pierde los nervios y va a por él, pero Saúl es más rápido y logra darle esquinazo. ¿Qué hará Octavio ahora? ¿Avisará a su familia que ha vuelto Saúl?

Antonio Velázquez y Paula Prendes ponen a prueba su telepatía: ¿pensarán igual que sus personajes de La Encrucijada?

