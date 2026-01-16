Sale a la luz el trato de Álvaro con Nando para asesinar a César, y Serrano se lo lleva detenido

Cuando mejor le iban las cosas a Álvaro, la vida le ha enseñado su lado más duro. Está avanzando en su relación con Laura, y ha aceptado a Humberto como la pareja de su madre.

Estando los cuatro en su casa, la comandante Serrano llama a la puerta, y Álvaro no sabía la que se le venía encima. “Traigo de detención contra usted”, le dice la comandante, presentando el documento. Un testigo ha declarado que el abogado contrató a Nando para asesinar a César, y Álvaro, lejos de negarlo, pregunta, asumiendo su culpabilidad: “¿Qué testigo es ese?”.

Laura y Mariví no se lo pueden creer. “Mírame a los ojos y dime que no es verdad, te lo ruego”, le pide su madre mientras los agentes le ponen las esposas. Álvaro está en un callejón sin salida: la comandante Serrano tenía una espinita por no resolver ese caso, pero la última pieza del puzzle ha sido vital para darle carpetazo. ¿Saldrá de esta Álvaro?