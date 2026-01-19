Saida Santana, sobre su papel de ‘madre’ de todos los jóvenes de La Encrucijada: “Está muy orgullosa de David”

Saida Santana ha tenido un papel muy importante en La Encrucijada. Carmen, su personaje, era una mujer comedida, siempre presenten en las sombras, pero nunca en primera fila.

Pero Carmen siempre operó como la ‘madre’ de todos en la mansión Oramas. Porque Sara es su hija, sí, pero Amanda es su “hija adoptiva”. Saida Santana nos desvela cómo trabajó ambas relaciones, en algunos momentos algo complicado ya que, estando las tres juntas en escena, tendía a ser más dura con Sara y más suave con Amanda.

“Me daba cuenta de que desde fuera se podía ver como una predilección”, nos señala la actriz, confesando que eso es algo que le pasa a todas las madres por ese sentimiento de “hacer más fuerte” a su hija.

Con David, su otro “ahijado”, también siente mucha predilección, pero porque en él ve a Luisito, su pequeño hijo que falleció tantos años atrás. “Está muy orgullosa de David”, comenta Saida, además de apuntar que, si Luisito no hubiese muerto, habrían sido muy buenos amigos.

Y con Julia, Carmen siente una conexión muy especial. Viene de fuera, pero se ve reflejada en ella, es una joven que se ganó el corazón de David, y con eso, el de Carmen. “Ella quiere protegerla, es un bebé que quiere cuidar”, nos dice Saida sobre la mexicana.

En el vídeo de arriba tienes esta entrevista exclusiva a Saida Santana, Carmen en La Encrucijada, ¡dale al play y no te pierdas todo lo que nos ha contado!