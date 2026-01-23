La retorcida trampa de Saúl al no conseguir el amor de Amanda: quien quiera salvarla será el culpable de su muerte

Saúl mantiene retenida a Amanda, en contra de su voluntad, confirmando su estado de locura irracional. Quiere tener una relación sentimental con ella, pasar juntos el resto de sus días, pero para evitar que la joven se escape, le ata los pies.

Amanda intenta por todos los medios escapar, y casi lo consigue cuando manda a Saúl a por unas medicinas y, desde la ventana, avisa a un hombre que pasaba por el lugar haciendo ejercicio. Pero justo regresó el exconvicto y acabó con su vida, frenando en seco su intento de liberación.

Saúl se ha cansado y ha decidido cortar del todo. No ve un futuro con Amanda ya que ella le muestra, una y otra vez, su compasión. Pero él solo quiere una cosa: su amor.

“Dame tiempo”, le pide Amanda, con el interés de ganarlo un poco más, pero Saúl no se deja manipular. Ha preparado una trampa maquiavélica, retorcida y muy cruel: maniata a Amanda a la pared y le amordaza para que no pueda hablar ni moverse, y deja una escopeta apuntando a la joven, cuyo gatillo se disparará cuando alguien entre a la habitación.

Es decir, que aquella persona que intente salvar a Amanda, provocará que la escopeta le dispare en todo el pecho. ¿Conseguirán frustrar los planes de Saúl?