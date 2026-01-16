La redención de Octavio al pedirle perdón a David en su momento más vulnerable: “Estoy muy orgulloso de ti”

David se encuentra en el hospital tras el disparo recibido en un forcejeo con Nando. El primogénito de los Oramas está estable, dentro de la gravedad, por lo que la situación en la familia es muy delicada.

Octavio siempre se había mostrado duro y distante con su hijo, desde que éste era muy pequeño. Que David le quitara su empresa fue la gota que colmó el vaso, y ni siquiera su intento de suicidio hizo que Octavio mostrara ni un ápice de cariño por su hijo.

Pero ahora, que está al borde de la muerte por un disparo en el pecho, Octavio abre por fin los ojos y se preocupa por su hijo. Mientras David duerme, su padre se desahoga y le pide perdón por la manera en la que le ha tratado todos estos años.

“No sabía cómo hacerlo”, reconoce Octavio, diciendo que los hombres de su generación no eran dados a mostrar así sus sentimientos, pero la idea de perder a David ha hecho que se coma su orgullo.

Aguantándose las lágrimas, Octavio dice que la derrota y el fracaso son maestros muy duros, pero muy eficaces: “Me han enseñado cuánto me había equivocado contigo”, confiesa el empresario.

Justo en ese momento entra Julia a la habitación, para escuchar a Octavio decir una frase que, hasta hace unos meses, parecía imposible que pronunciara: “Estoy muy orgulloso de ti”, le dice Octavio a su hijo, esperando que su hijo le esté escuchando. ¿Sabrá David lo mucho que le importa a su padre?