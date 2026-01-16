Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 58

La redención de Octavio al pedirle perdón a David en su momento más vulnerable: “Estoy muy orgulloso de ti”

Octavio le confiesa a su hijo todo lo que siente por él y le pide perdón por no haberle tratado de manera injusta durante toda su vida.

La redención de Octavio al pedirle perdón a David en su momento más vulnerable: “Estoy muy orgulloso de ti”

Publicidad

Julián López
Publicado:

David se encuentra en el hospital tras el disparo recibido en un forcejeo con Nando. El primogénito de los Oramas está estable, dentro de la gravedad, por lo que la situación en la familia es muy delicada.

Octavio siempre se había mostrado duro y distante con su hijo, desde que éste era muy pequeño. Que David le quitara su empresa fue la gota que colmó el vaso, y ni siquiera su intento de suicidio hizo que Octavio mostrara ni un ápice de cariño por su hijo.

Pero ahora, que está al borde de la muerte por un disparo en el pecho, Octavio abre por fin los ojos y se preocupa por su hijo. Mientras David duerme, su padre se desahoga y le pide perdón por la manera en la que le ha tratado todos estos años.

“No sabía cómo hacerlo”, reconoce Octavio, diciendo que los hombres de su generación no eran dados a mostrar así sus sentimientos, pero la idea de perder a David ha hecho que se coma su orgullo.

Aguantándose las lágrimas, Octavio dice que la derrota y el fracaso son maestros muy duros, pero muy eficaces: “Me han enseñado cuánto me había equivocado contigo”, confiesa el empresario.

Justo en ese momento entra Julia a la habitación, para escuchar a Octavio decir una frase que, hasta hace unos meses, parecía imposible que pronunciara: “Estoy muy orgulloso de ti”, le dice Octavio a su hijo, esperando que su hijo le esté escuchando. ¿Sabrá David lo mucho que le importa a su padre?

Saúl burla a toda la policía y logra lo imposible: ¡secuestra a Amanda justo delante de César!

Saúl burla a toda la policía y logra lo imposible: ¡secuestra a Amanda justo delante de César!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Saúl burla a toda la policía y logra lo imposible: ¡secuestra a Amanda justo delante de César!

Saúl burla a toda la policía y logra lo imposible: ¡secuestra a Amanda justo delante de César!

Patricia da a luz a su hija y recibe el apoyo de Julia: “Voy a cuidar a este angelito con todo mi amor”

Patricia da a luz a su hija y recibe el apoyo de Julia: “Voy a cuidar a este angelito con todo mi amor”

Sale a la luz el trato de Álvaro con Nando para asesinar a César, y Serrano se lo lleva detenido

Sale a la luz el trato de Álvaro con Nando para asesinar a César, y Serrano se lo lleva detenido

La redención de Octavio al pedirle perdón a David en su momento más vulnerable: “Estoy muy orgulloso de ti”
Mejores momentos | Capítulo 58

La redención de Octavio al pedirle perdón a David en su momento más vulnerable: “Estoy muy orgulloso de ti”

David recibe un disparo en el pecho y Patricia mata a Nando
Mejores momentos | Capítulo 57

Un pacto que acabó en tragedia: David recibe un disparo en el pecho y Patricia mata a Nando

Patricia comete un grave error: le da mucho dinero a Nando para que aleje a Julia de David
Mejores momentos | Capítulo 57

Patricia comete un grave error: le da mucho dinero a Nando para que aleje a Julia de David

Al no soportar la idea de que David y Julia se casen, Patricia hace un pacto con Nando.

Saúl se deja ver en el cementerio y pone en alerta a Octavio
Mejores momentos | Capítulo 57

Saúl se deja ver en el cementerio y pone en alerta a Octavio: ¡está vivo y ha vuelto a Oramas!

El empresario estaba visitando la tumba de Mónica, pero se vuelve loco al ver a Saúl.

David quiere adoptar al hijo de Julia... ¡y le pide matrimonio!

David quiere adoptar al hijo de Julia... ¡y le pide matrimonio!: “Quiero pasar el resto de mi vida contigo”

Javi Beltrán

Descubre el making of de la última escena de Joaquín, Gema y Teo en Sueños de libertad: "Hay mucha emoción"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: La familia Salazar llega a la fábrica para revolucionarlo todo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: La familia Salazar llega a la fábrica para revolucionarlo todo

Publicidad