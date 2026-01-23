Patricia le pide a David que él y Julia se queden con su bebé: “La vais a cuidar y va a tener un hermanito”

Patricia se ha enfrentado a una de las cosas más duras que puede experimentar una madre: despedirse de su hija. La mujer va a entrar en prisión por haber matado a Nando, y mientras esperaba su destino, dio a luz a la pequeña Nuria.

Ha tenido a ese bebé que tanto tiempo estuvo deseando, pero la decisión de salvar a David le ha costado su libertad y ver cómo su niña crece. Patricia ha recibido la visita de David, un reencuentro necesario que deseaba posponer con toda su alma.

David ha recibido a su bebé: “¿Estás segura?”, le pregunta, preocupado, pero Patricia no tiene otra opción. La cárcel no es lugar para un bebé, y debe estar con su padre mientras Patricia cumple condena.

Además, sabe que con David estará muy bien, y también con Julia: “La vais a cuidar y va a tener un hermanito”, dice Patricia. Su bebé, y el bebé que iba a adoptar, van a crecer juntos, y sin ella. Un dolor que Patricia no puede quitarse del pecho.

Antes de irse, le pide a David volver a sujetar a la pequeña Nuria una última vez. Él intenta animarla, en poco tiempo le darán la condicional, pero esos primeros años de su bebé se los va a perder.

Este adiós tan doloroso destroza a Patricia, que ve cómo se aleja aquella criatura que tanto anhelaba. “Espero que seas muy feliz”, le desea a la pequeña Nuria.