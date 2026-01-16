Antena3
Patricia da a luz a su hija y recibe el apoyo de Julia: “Voy a cuidar a este angelito con todo mi amor”

La mujer va a ir a la cárcel por darle el dinero a Nando, pero Julia se hará cargo de la pequeña Nuria con David.

La Guardia Civil ha acorralado a Patricia cuando ha descubierto que fue ella quien le dio una inmensa cantidad de dinero en efectivo a Nando, provocando el disparo de David, y deciden encerrar a la mujer. Y, estando en prisión, ha dado a luz a Nuria.

Patricia ha conseguido lo que tanto ansiaba. Tiene a su hija, por fin, pero no quiere que la niña crezca sola, por lo que esas horas después del parto son casi más dolorosas que el proceso en sí.

Julia visita a Patricia, y cuando ve a la mexicana, toda la realidad le cae encima como una losa. Comienza a llorar de manera desconsolada, pidiéndole perdón una y otra vez a Julia: ella puso a la mexicana y a su bebé en peligro, y lo peor de todo, es que quien salió peor parado fue David.

Julia intenta tranquilizar a Patricia: “David va a vivir”, le dice la mexicana, confesando que él se hará cargo de su hija... y también ella misma. “Voy a cuidar a este angelito con todo mi amor”, le dice Julia.

La situación es insostenible para Patricia. Cometió un gravísimo error, pero arrepentirse es un gesto que Julia no pasa por alto. “David está vivo gracias a ti, y mi niño también, tú nos salvaste”, le anima la mexicana.

Julia ha aparecido como un ángel en el momento más duro de Patricia, redimiéndole todo lo malo que había hecho, y que casi acaba con todas sus vidas.

