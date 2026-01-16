Patricia comete un grave error: le da mucho dinero a Nando para que aleje a Julia de David

La boda de David y Julia ha sido un duro golpe para Patricia. Está en sus últimas semanas de embarazo y no quiere que la pequeña Nuria crezca sin su padre.

Patricia se agarra a un clavo ardiendo. Nando también quiere recuperar a la que era su pareja, y le propone hacer un trato: Patricia le da mucho dinero a cambio de que él se lleve a Julia y al bebé.

Nando le come la cabeza a Patricia. Le dice que Julia en realidad está con David por dinero, que tiene una relación clandestina con él... y Patricia, desesperada, le cree y acepta el trato.

Pero cuando le va a dar el dinero, Patricia descubre que Nando está mintiendo. Intenta echarse atrás, pero el error ya está cometido. El exconvicto agarra el dinero a la fuerza y, al intentar recuperarlo, Patricia ve que lleva una pistola.

Patricia se asusta mucho e intenta llamar por teléfono, pero Nando está rápido y también se lo quita. ¡Ahora Julia está en peligro!