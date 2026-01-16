Antena3
Patricia comete un grave error: le da mucho dinero a Nando para que aleje a Julia de David

Al no soportar la idea de que David y Julia se casen, Patricia hace un pacto con Nando.

La boda de David y Julia ha sido un duro golpe para Patricia. Está en sus últimas semanas de embarazo y no quiere que la pequeña Nuria crezca sin su padre.

Patricia se agarra a un clavo ardiendo. Nando también quiere recuperar a la que era su pareja, y le propone hacer un trato: Patricia le da mucho dinero a cambio de que él se lleve a Julia y al bebé.

Nando le come la cabeza a Patricia. Le dice que Julia en realidad está con David por dinero, que tiene una relación clandestina con él... y Patricia, desesperada, le cree y acepta el trato.

Pero cuando le va a dar el dinero, Patricia descubre que Nando está mintiendo. Intenta echarse atrás, pero el error ya está cometido. El exconvicto agarra el dinero a la fuerza y, al intentar recuperarlo, Patricia ve que lleva una pistola.

Patricia se asusta mucho e intenta llamar por teléfono, pero Nando está rápido y también se lo quita. ¡Ahora Julia está en peligro!

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones

Saúl se deja ver en el cementerio y pone en alerta a Octavio: ¡está vivo y ha vuelto a Oramas!

David quiere adoptar al hijo de Julia... ¡y le pide matrimonio!: “Quiero pasar el resto de mi vida contigo”

Descubre el making of de la última escena de Joaquín, Gema y Teo en Sueños de libertad: "Hay mucha emoción"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: La familia Salazar llega a la fábrica para revolucionarlo todo

Capítulo 477 de Sueños de libertad; 15 de enero: Gabriel se hace con el control de la empresa mientras se siente amenazado por alguien de su pasado

Damián formaliza la venta de las acciones dándole a su sobrino el poder que tanto quería.

María arremete contra Begoña contándole la verdad sobre Gabriel: “Estás con un hombre que no te ha querido nunca”

La joven carga duramente contra la enfermera. Su vida será un infierno y todo es por culpa de ella.

Digna brinda por su familia en su última cena todos juntos: "¡Somos grandes los Merino!"

Marta y Cloe sellan su relación con un beso: "Me has recordado que me queda vida por vivir y cosas por descubrir"

Los amigos de Gaspar le despiden en la cantina y le regalan unos zapatos de claqué: "Te vamos a echar de menos"

