Un pacto que acabó en tragedia: David recibe un disparo en el pecho y Patricia mata a Nando

La situación se le ha ido de las manos a Patricia por completo. En un intento desesperado por recuperar a su marido, le ha dado mucho dinero a Nando para que se lleve a Julia, pensando que la mexicana en realidad no ama a David.

Pero era una mentira más de Nando, y cuando intenta llevarse a Julia, aparece David para pegarle un puñetazo, dispuesto a cualquier cosa por evitar que algo malo le pase a la mujer que ama.

El descontrol es total. Nando saca una pistola y apunta a la pareja. David se abalanza sobre él, y el forcejeo acaba de la peor manera: un disparo deja a todos helados.

El que cae es David, con un agujero en el pecho, y convulsionando en el suelo. Julia grita de rabia, y Nando está dispuesto a acabar con todo, apuntando a la mexicana. Justo a tiempo llega Patricia para darle un duro golpe a Nando en la nuca, logrando que el arma se le escape de las manos.

Nando sigue consciente y saca un cuchillo para acabar con ella también, pero David, en sus últimos momentos de lucidez, agarra del tobillo a Nando para inmovilizarle y, con la confusión, suena otro disparo.

Patricia apunta con el arma a Nando, disparándole una segunda vez en el pecho y cayendo a la piscina, muerto. Las dos mujeres se echan encima de David, suplicando que no se muera. ¿Sobrevivirá David?