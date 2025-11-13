Octavio confiesa que fue él quien mató al director del orfanato… ¡sin saber que David lo está grabando!

David es consciente de que cometió un grave error al intentar quitarse la vida, y tras recuperarse y salir del hospital, no permitirá que vuelvan a mangonearlo.

Harto de que su padre le ridiculice siempre, David se alía con César para comenzar a sacar sus trapos sucios. El primogénito se presenta en el despacho de Octavio para mantener una conversación de hombre a hombre.

Tienen cuentas pendientes, y David quiere ‘descubrir’ la verdad. Mónica confesó el crimen del director del orfanato y del padre de César, pero David sabe que algo no encaja. Él lo presenció cuando era un niño, una verdad que a Octavio le cuesta reconocer, pero decide zanjar el asunto de una vez por todas.

“Hice lo que hice por Mónica”, comienza el patriarca, para después reconocer que él mató al director del orfanato, pero no al padre de César. Han pasado muchos años, Mónica ha cargado con la muerte de dos personas, y es un crimen que ya ha prescrito, por lo que Octavio le exige a David que deje este asunto.

Lo que Octavio no sabe es que David ha grabado toda la conversación. ¡Tienen pruebas de sus crímenes! ¿Entregarán esta grabación a la policía?