Octavio ataca a César por perder a Amanda: “Si le pasa algo, va a ser culpa tuya”

Las horas se vuelven amargas para César, y con cada minuto que pasa crece su agonía. Contra todo pronóstico, cuando más baja tenía la guardia, Saúl secuestró a Amanda. Y lo peor de todo, es que lo hizo justo delante de sus narices.

El mexicano no se lo puede perdonar y busca culpables, volcando su rabia contra la comandante Serrano. Ella le dijo que Saúl había muerto, no había pruebas, pero era prácticamente imposible que hubiese sobrevivido. Y como si hubiese regresado de entre los muertos, Saúl ha llevado al siguiente nivel su venganza.

César está pensando en los siguientes pasos cuando llega Octavio a su casa, preguntando por Amanda. El mexicano le cuenta todo lo que ha pasado, alterando al empresario.

Entonces, Octavio ataca a César por perder a su hija de esa manera. Lo agarra y lo estampa contra la pared: “Te dije que Saúl estaba vivo y que iba a venir a por ella”, le grita con rabia, recordándole que le había avisado.

Octavio le hace un último comentario, un golpe más duro que la agresión física que le ha hecho: “Si le pasa algo a Amanda, va a ser únicamente culpa tuya”, le dice con un dedo acusador antes de marcharse. Y Octavio tiene razón, dejando muy tocado a un César que ve cómo su mundo entero se desmorona por momentos.