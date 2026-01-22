Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 59

Octavio ataca a César por perder a Amanda: “Si le pasa algo, va a ser culpa tuya”

El empresario no entiende cómo ha podido Saúl secuestrar a su hija en sus narices y vuelca su rabia contra el mexicano.

Octavio ataca a César por perder a Amanda: “Si le pasa algo, va a ser culpa tuya”

Publicidad

Julián López
Publicado:

Las horas se vuelven amargas para César, y con cada minuto que pasa crece su agonía. Contra todo pronóstico, cuando más baja tenía la guardia, Saúl secuestró a Amanda. Y lo peor de todo, es que lo hizo justo delante de sus narices.

El mexicano no se lo puede perdonar y busca culpables, volcando su rabia contra la comandante Serrano. Ella le dijo que Saúl había muerto, no había pruebas, pero era prácticamente imposible que hubiese sobrevivido. Y como si hubiese regresado de entre los muertos, Saúl ha llevado al siguiente nivel su venganza.

César está pensando en los siguientes pasos cuando llega Octavio a su casa, preguntando por Amanda. El mexicano le cuenta todo lo que ha pasado, alterando al empresario.

Entonces, Octavio ataca a César por perder a su hija de esa manera. Lo agarra y lo estampa contra la pared: “Te dije que Saúl estaba vivo y que iba a venir a por ella”, le grita con rabia, recordándole que le había avisado.

Octavio le hace un último comentario, un golpe más duro que la agresión física que le ha hecho: “Si le pasa algo a Amanda, va a ser únicamente culpa tuya”, le dice con un dedo acusador antes de marcharse. Y Octavio tiene razón, dejando muy tocado a un César que ve cómo su mundo entero se desmorona por momentos.

Mariví entra en pánico: ¡los Aparicio pegan a Álvaro una paliza!

Mariví entra en pánico: ¡los Aparicio pegan a Álvaro una paliza!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

El final más cruel para Amanda: Octavio cae en la trampa y su hija recibe un disparo en el pecho al intentar salvarla

El final más cruel para Amanda: Octavio cae en la trampa y su hija recibe un disparo en el pecho al intentar salvarla

La retorcida trampa de Saúl al no conseguir el amor de Amanda: quien quiera salvarla será el culpable de su muerte

La retorcida trampa de Saúl al no conseguir el amor de Amanda: quien quiera salvarla será el culpable de su muerte

César comparte su remordimiento con Humberto: “Tendría que haber matado a Saúl”

César comparte su remordimiento con Humberto: “Tendría que haber matado a Saúl”

Octavio ataca a César por perder a Amanda: “Si le pasa algo, va a ser culpa tuya”
Mejores momentos | Capítulo 59

Octavio ataca a César por perder a Amanda: “Si le pasa algo, va a ser culpa tuya”

Disfruta de la banda sonora completa de Sueños de libertad
¡No te lo pierdas!

Disfruta de la banda sonora completa de Sueños de libertad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo Salazar se convierte en el nuevo director financiero de la empresa
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo Salazar se convierte en el nuevo director financiero de la empresa

Los franceses aceptan las nuevas medidas que les envió ante la sorpresa de Gabriel.

Capítulo 482 de Sueños de Libertad; 22 de enero: Gabriel se pierde el nacimiento de su hijo Juan
Resumen

Capítulo 482 de Sueños de Libertad; 22 de enero: Gabriel se pierde el nacimiento de su hijo Juan

Begoña da a luz a su hijo mientras el abogado está con María en la habitación de un hotel.

Andrés descubre una impactante noticia, ¡María es la amante de Gabriel!

Andrés descubre una impactante noticia, ¡María es la amante de Gabriel!

Pablo Salazar recibe una inquietante llamada y se lo oculta a Nives: “Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar”

Pablo Salazar recibe una inquietante llamada y se lo oculta a Nives: “Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar”

Manuela le pide a Digna que no contrate a Paula, la nueva sirvienta: “No me gusta”

Manuela le pide a Digna que no contrate a Paula, la nueva sirvienta: “No me gusta”

Publicidad