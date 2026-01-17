"Como le pase algo va a ser culpa tuya": César y Octavio, desesperados por encontrar a Amanda en los últimos capítulos de La Encrucijada

Cuando parecía que Amanda y César por fin eran felices y se habían librado de todo lo oscuro de su pasado, Saúl apareció de repente y secuestró a la joven ante los ojos de César. ¡Octavio estaba convencido de que seguía con vida!

En los últimos capítulos de La Encrucijada, que se emitirán el jueves tras El Hormiguero, veremos cómo César, Octavio y todos sus allegados harán todo lo posible para dar con el paradero de Amanda.

A pesar de estar completamente obsesionado con ella, Saúl amenazará con acabar con la vida de Amanda y del hijo que espera. ¿Conseguirán llegar a tiempo para evitar la desgracia?

Todas las tramas están a punto de cerrarse y la tensión está a la orden del día. ¡No te pierdas, el jueves, el desenlace de La Encrucijada! Y si no quieres esperar, adelántate en atresplayer.