Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El jueves, gran final

"Como le pase algo va a ser culpa tuya": César y Octavio, desesperados por encontrar a Amanda en los últimos capítulos de La Encrucijada

La vida de la joven corre grave peligro tras ser secuestrada por Saúl y su padre y su marido harán lo posible por dar con ella.

"Como le pase algo va a ser culpa tuya": César y Octavio, desesperados por encontrar a Amanda en los últimos capítulos de La Encrucijada

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Cuando parecía que Amanda y César por fin eran felices y se habían librado de todo lo oscuro de su pasado, Saúl apareció de repente y secuestró a la joven ante los ojos de César. ¡Octavio estaba convencido de que seguía con vida!

En los últimos capítulos de La Encrucijada, que se emitirán el jueves tras El Hormiguero, veremos cómo César, Octavio y todos sus allegados harán todo lo posible para dar con el paradero de Amanda.

A pesar de estar completamente obsesionado con ella, Saúl amenazará con acabar con la vida de Amanda y del hijo que espera. ¿Conseguirán llegar a tiempo para evitar la desgracia?

Todas las tramas están a punto de cerrarse y la tensión está a la orden del día. ¡No te pierdas, el jueves, el desenlace de La Encrucijada! Y si no quieres esperar, adelántate en atresplayer.

Octavio Oramas

Encuentran el cuerpo de Mónica y Octavio lo pierde todo, el jueves en La Encrucijada

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

"Como le pase algo va a ser culpa tuya": César y Octavio, desesperados por encontrar a Amanda en los últimos capítulos de La Encrucijada

"Como le pase algo va a ser culpa tuya": César y Octavio, desesperados por encontrar a Amanda en los últimos capítulos de La Encrucijada

Itziar Atienza es Nieves Doria, la esposa de Pablo Salazar

Itziar Atienza es Nieves Doria, la esposa de Pablo Salazar

Javier Beltrán se despide de Sueños de libertad: "Interpretar a Joaquín ha sido un regalo"

Javier Beltrán se despide de Sueños de libertad: "Interpretar a Joaquín ha sido un regalo"

Baran Bölükbaşı interpreta a Tarik Ihsanli en Una nueva vida
En redes

Cómo es Baran Bölükbaşı en la vida real: las grandes diferencias con su personaje Tarik Ihsanli en Una nueva vida

Saida Santana
Entrevista exclusiva

Así gestionó Saida Santa la venganza de Carmen a Octavio: “El vínculo que tiene con él es irrompible”

“No te los llevarás con tu amante”: estalla la guerra por los niños entre Seren y Uras en los próximos capítulos de Renacer
Lunes y martes

“No te los llevarás con tu amante”: estalla la guerra por los niños entre Seren y Uras en los próximos capítulos de Renacer

La joven no piensa dejar que el padre de sus hijos le aleje de ellos y le deja claro que no los quiere cerca de Maral.

Capítulo 478 de Sueños de libertad; 16 de enero: la nueva situación de la fábrica y el amor imposible de Andrés y Begoña.
Resumen

Capítulo 478 de Sueños de libertad; 16 de enero: nueva crisis en la fábrica mientras Andrés y Begoña viven un amor imposible

Andrés le ha pedido a Begoña que vuelva a casa de la Reina a vivir, mientras la fábrica atraviesa una nueva crisis.

María le da una sorpresa a Gabriel en su despacho: “Tú tienes que ser mis ojos en esa casa”

María y Gabriel continúan con su aventura y su alianza: “Tú tienes que ser mis ojos en casa de la Reina"

Duro enfrentamiento entre Gabriel y Andrés en la junta de accionistas: “¡Tu gestión ha sido nefasta!”

Duro enfrentamiento entre Gabriel y Andrés en la junta de accionistas: “¡Tu gestión ha sido nefasta!”

Begoña y Andrés no olvidan su despedida: “No puedo permitir que te condenes a una vida de sufrimientos”

Begoña y Andrés no olvidan su despedida: “No puedo permitir que te condenes a una vida de sufrimientos”

Publicidad