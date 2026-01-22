Avance | A las 23.00 horas
César, dispuesto a todo por recuperar a Amanda con vida: esta noche, gran final de La Encrucijada
El mexicano carga contra la comandante Serrano al dar al exconvicto por muerto, ¿encontrarán a Amanda? Esta noche, todo se resuelve en el final de La Encrucijada en Antena 3.
Esta noche, todo se decide en La Encrucijada con un final que no dejará uñas por morder.
Saúl ha secuestrado a Amanda, ¡justo delante de César! El mexicano carga contra la comandante Serrano por haber dado por muerto a Saúl sin una prueba concluyente.
Que hayan secuestrado a Amanda en las narices a César es algo que Octavio jamás podrá perdonar, y le echa la culpa de que su hija esté en grave peligro.
Mientras tanto, Álvaro se va a enfrentar a la justicia por los delitos que cometió, algo que destroza por completo a Mariví, incapaz de ver así a su hijo.
En cambio, a pesar de estar secuestrada, Amanda se las ingenia para deshacerse temporalmente de Saúl e intentar escapar. ¿Conseguirá la ayuda que necesita?
Esta noche, después de El Hormiguero, La Encrucijada llega a su fin con sus dos últimos capítulos, muy emocionantes y que te mantendrán pegados a la pantalla.
