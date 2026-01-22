César, dispuesto a todo por recuperar a Amanda con vida: esta noche, gran final de La Encrucijada

Esta noche, todo se decide en La Encrucijada con un final que no dejará uñas por morder.

Saúl ha secuestrado a Amanda, ¡justo delante de César! El mexicano carga contra la comandante Serrano por haber dado por muerto a Saúl sin una prueba concluyente.

Que hayan secuestrado a Amanda en las narices a César es algo que Octavio jamás podrá perdonar, y le echa la culpa de que su hija esté en grave peligro.

Mientras tanto, Álvaro se va a enfrentar a la justicia por los delitos que cometió, algo que destroza por completo a Mariví, incapaz de ver así a su hijo.

En cambio, a pesar de estar secuestrada, Amanda se las ingenia para deshacerse temporalmente de Saúl e intentar escapar. ¿Conseguirá la ayuda que necesita?

Esta noche, después de El Hormiguero, La Encrucijada llega a su fin con sus dos últimos capítulos, muy emocionantes y que te mantendrán pegados a la pantalla.