César, dispuesto a todo por recuperar a Amanda con vida: esta noche, gran final de La Encrucijada

El mexicano carga contra la comandante Serrano al dar al exconvicto por muerto, ¿encontrarán a Amanda? Esta noche, todo se resuelve en el final de La Encrucijada en Antena 3.

Julián López
Publicado:

Esta noche, todo se decide en La Encrucijada con un final que no dejará uñas por morder.

Saúl ha secuestrado a Amanda, ¡justo delante de César! El mexicano carga contra la comandante Serrano por haber dado por muerto a Saúl sin una prueba concluyente.

Que hayan secuestrado a Amanda en las narices a César es algo que Octavio jamás podrá perdonar, y le echa la culpa de que su hija esté en grave peligro.

Mientras tanto, Álvaro se va a enfrentar a la justicia por los delitos que cometió, algo que destroza por completo a Mariví, incapaz de ver así a su hijo.

En cambio, a pesar de estar secuestrada, Amanda se las ingenia para deshacerse temporalmente de Saúl e intentar escapar. ¿Conseguirá la ayuda que necesita?

Esta noche, después de El Hormiguero, La Encrucijada llega a su fin con sus dos últimos capítulos, muy emocionantes y que te mantendrán pegados a la pantalla. Y si quieres antes de nadie el desenlace de esta historia, ya puedes verlo en atresplayer.

Saida Santana

Saida Santana, sobre su papel de ‘madre’ de todos los jóvenes de La Encrucijada: “Está muy orgullosa de David”

