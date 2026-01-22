Antena3
César comparte su remordimiento con Humberto: “Tendría que haber matado a Saúl”

El mexicano está muy dolido por haber perdido así a la mujer de su vida.

Julián López
El día está siendo muy complicado para César. Saúl ha secuestrado a Amanda, justo delante de sus narices, en un despiste que el mexicano no se puede perdonar.

Saúl burla a toda la policía y logra lo imposible: ¡secuestra a Amanda justo delante de César!

César le ha echado la culpa a la comandante Serrano por haber dado por muerto a Saúl sin pruebas concluyentes, mientras que Octavio ha volcado toda su rabia contra él por haber perdido a su hija de esta manera.

El mexicano no piensa quedarse de brazos cruzados y ha publicado un vídeo en redes, pidiendo la ayuda de la ciudadanía para que le den cualquier pista que sea, por insignificante que sea, que ayude a encontrar a Amanda o Saúl.

La culpa le atormenta y no puede dormir, por lo que vigila las calles en coche junto a Humberto, una ronda nocturna que se desarrolla en silencio hasta que su amigo lo rompe por completo.

“No creo que esto sirva de algo”, reconoce Humberto, pero César no va a tirar la toalla tan fácilmente. El mexicano prefiere dar vueltas por la calle que en la cama sin hacer nada, y encuentra el momento perfecto para compartir con Humberto sus remordimientos.

“Pienso en lo mal que lo debe estar pasando Amanda… y lo que pude haber hecho para protegerla”, se culpa César, con unas lágrimas que reflejan su alma dolorida. Humberto intenta tranquilizarle, le dice que no ha sido culpa suya, pero César difiere: “Tendría que haber matado a Saúl”, recordando cuando lo tuvo a punta de escopeta.

Ese comentario no pasa desapercibido por Humberto: “No eres como Saúl, no eres ningún asesino”, le dice, demostrándole que está por encima del exconvicto. ¿Encontrarán sana y salva a Amanda?

