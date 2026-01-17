Así gestionó Saida Santa la venganza de Carmen a Octavio: “El vínculo que tiene con él es irrompible”

Carmen es sin duda uno de los personajes que más ha evolucionado desde que comenzó La Encrucijada. Los disgustos, las traiciones y descubrir la verdad sobre la muerte de su hijo le han hecho empoderarse y convertirse, prácticamente, en una mujer nueva.

Saida Santana, la actriz que la interpreta, nos comenta que ha trabajado “con la sensación de estar rota por dentro”, una vez que Carmen descubre todo lo que ha hecho su marido desde la muerte de Luisito.

Una vez Emilio muere, Carmen comienza una particular venganza contra Octavio por todo lo que influyó en las desgracias de su familia. “La está disfrutando, pero no sádicamente”, ha recalcado la actriz con respecto a la venganza.

Además, Saida ha hecho hincapié en que todo el equipo apoyó el cambio de look de Carmen que apreciamos en los últimos capítulos. No llevar el pelo recogido y tratar de tú a Octavio, empoderaron enormemente al personaje. ¡Escucha lo que nos ha contado la actriz en el vídeo de arriba!