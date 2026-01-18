Avance final
Amanda, en peligro de muerte tras ser secuestrada por Saúl: el jueves, últimos capítulos de La Encrucijada
Saúl ha secuestrado a Amanda, y el mexicano hará cualquier cosa por recuperar a la mujer que ama. ¡Se acerca el gran final de La Encrucijada!
La próxima semana, todo se decide en La Encrucijada con su gran final en Antena 3. La tensión está al máximo: Saúl ha secuestrado a Amanda, justo frente a César, cuando nadie pensaba que el exconvicto siguiese con vida.
Como nunca se encontró su cadáver, la comandante Serrano lo dio por muerto. Pero ahora, ha vuelto, y se ha llevado consigo a Amanda. Y César hará cualquier cosa por recuperarla.
Mientras tanto, Patricia y Álvaro tienen que hacer frente a sus actos. El pasado ha terminado alcanzándolos, y deben enfrentarse a su destino: ambos deberán ingresar en la cárcel, separándose él de su madre y de Laura, y ella de David y la pequeña Nuria, la bebé que tanto deseaba tener.
El próximo jueves, después de El Hormiguero, no te pierdas el gran final de La Encrucijada con sus dos últimos capítulos. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.
