Amanda, en peligro de muerte tras ser secuestrada por Saúl: el jueves, últimos capítulos de La Encrucijada

La próxima semana, todo se decide en La Encrucijada con su gran final en Antena 3. La tensión está al máximo: Saúl ha secuestrado a Amanda, justo frente a César, cuando nadie pensaba que el exconvicto siguiese con vida.

Como nunca se encontró su cadáver, la comandante Serrano lo dio por muerto. Pero ahora, ha vuelto, y se ha llevado consigo a Amanda. Y César hará cualquier cosa por recuperarla.

Mientras tanto, Patricia y Álvaro tienen que hacer frente a sus actos. El pasado ha terminado alcanzándolos, y deben enfrentarse a su destino: ambos deberán ingresar en la cárcel, separándose él de su madre y de Laura, y ella de David y la pequeña Nuria, la bebé que tanto deseaba tener.

El próximo jueves, después de El Hormiguero, no te pierdas el gran final de La Encrucijada con sus dos últimos capítulos. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.