Soledad y Simón luchan contra sus sentimientos

Lesmes es una marioneta en manos de Jacinta y hablan de sus planes para Aurora.

María ha citado al abogado para ver si sabe algo sobre Fernando, pero éste no responde como ella quisiera. Gonzalo y María reciben una carta de la residencia de los Mesía en el Pardo; ambos temen lo que en ella se pueda decir.

Francisca espera a Bernarda para intentar un acercamiento con la mujer de su primo. Fracasa. Fulgencio insiste: Bernarda necesita espacio. Francisca en cambio cree que ese no es motivo para que Fulgencio no sea presentado en sociedad como se merece. Él está encantando con la perspectiva. En el acto, Francisca escenifica un regalo que retrotrae a Fulgencio a su infancia, y algo parece no haberle sentado nada bien.

Lesmes se ofrece para ayudar a Aurora con Conrado, siguiendo las instrucciones de Jacinta. Consigue llegar hasta Conrado con el imperativo de que es su médico y tiene la potestad de ver a su paciente.

Rosario viene a la Casona para ver a Soledad. Trae algo para ella de Simón. En plena recepción Terence acorrala a Mariana y se entera de que Soledad se fue a ver a Simón. Soledad y Simón vuelven a encontrarse. Sienten que el encuentro es una despedida. Y les duele.