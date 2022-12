Puente Viejo C1270 - Camila llega a los Manantiales y se abraza a Elías

Elías le hace ver a Camila que se ha equivocado: él no es Hernando. Camila se disculpa, no conoce a Hernando ya que se casaron por poderes. Al conócelo por fin, Camila siente la frialdad que su marido ha impuesto entre ellos, incluso le prohíbe entrar a su despacho. No es lo mismo con la niña, así Camila y Beatriz empiezan a estrechar lazos.