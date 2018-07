Los fans imploran a la Vírgen del Chozogozo

Los fans de El Secreto de Puente Viejo echan de menos los tiempos en los que Tristán y Pepa tenían sus encuentros sexuales. Por ello, no han dudado en crear un auténtico fenómeno en torno al "Chozogozo", el imaginario lugar al que la pareja acude para dar rienda suelta a su pasión.

Es tal el movimiento creado, que incluso hay ya una Vírgen del Chozogozo a la que los fans dedican sus rezos. Incluso hay una Romería del Chozo cada día 8 de mes, por ser un día 8, en concreto el de abril, cuando Tristán y Pepa fueron al "chozo" por primera vez.

Si queréis uniros a este movimiento, este es uno de los rezos que ya se han creado.

Oración al Angel de la Guarda

Angel de la Guarda

dulce compañia

no desampares al niño Martin

ni de noche ni de dia



Las horas que pasan

las horas del dia

provocan en Pepa

una eterna agonia



Que tormento, que desespero

ni el chozo, ni el gozo, ni el niño ..

que desconsuelo



No le dejes solo

sé en todo su guia

sin ti el chiquillo

se perderia



Vé siempre a su lado

tu mano en la suya

guiale el camino a casa

alejalo de la quebrada

angel de la guarda



¡ Bendito el niño Martin y

bendita nuestra paciencia !



Sin chozogozo nos levantamos

sin chozogozo nos acostamos

no llega el dia

que nos den una alegria



Martincito de mi vida

aparece ya por Dios

Vuelve pronto

te esperamos

mis ganas y yo



" Las feligresas de Puente Viejo "

Dicho esto, desde la web queremos unirnos a este movimiento y que seáis vosotros los que nos digáis... ¿Deben Tristán y Pepa volver a pasar por el "Chozogozo"? ¿A qué otra pareja te gustaría "ver" por allí? ¿Tienes tú algún rezo que quieras compartir con nosotros para unirlos a la "Biblia del Chozogozo"?