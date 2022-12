María, ante el rechazo de Bosco, pide ayuda a Francisca

María intenta razonar pero es inútil, Bosco no la quiere ver ni en pintura. La echa de la Casona y María pide a Francisca que le ayude con Bosco, y ella no le hace caso. Bernarda provoca a Bosco para que la agreda. Gonzalo consuela a María tras sus encontronazos con Bosco y Francisca.

El juez no quiere convertir a Raimundo en un mártir y lo ha dejado libre. Pero su libertad está condicionada a que no vuelva a alzar la voz, aunque él no está por la labor.

Aurora no puede quitarse de la cabeza a Conrado, su vida le parece vacía sin él. Conrado pasea con David y Alicia. Cada vez empiezan a parecer más una familia.

Dolores y Pedro intentan hacer creer a don Anselmo que velan por los intereses de Gaetano al cuidar de las tierras de Guillermo.

Candela e Hipólito comparten su inquietud por Quintina. Hipólito busca y encuentra la libreta de Quintina, que reacciona antes de que pueda leer su contenido.