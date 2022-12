Fulgencio aparecerá en el juicio

Inés le jura a Doña Francisca que, si la deja marchar, jamás volverá a verla; sólo quiere irse lejos de aquí. Por su parte, Bosco regresa a la Casona al darse cuenta de que Inés no va a acudir a la cita.

La marcha de Inés es un hecho. A Fe no le cuadra que no se despidiera de ella ni hablara con Bosco. Francisca le entrega a Bosco la carta de despedida de Inés; sin duda es su letra. Sale a toda prisa del despacho. Sin avisar a Francisca, Bosco marcha en busca de Inés.

Dolores se da cuenta de que Quintina está tejiendo unos patucos y deduce que está embarazada.

Alguien llama al colmado diciendo que es Gonzalo y que llega mañana a la estación de Munia, pero no se oía bien y Dolores no entiende por qué entonces no ha llamado al Jaral en vez de a su tienda.