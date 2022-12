Francisco Ortiz: "Francisca será como una madre para Bosco"

Francisco Ortiz será Bosco en El secreto de Puente Viejo, un personaje que dará un vuelco a todos los personajes de la serie. Francisco nos cuenta como llegará al pueblo: "Mi personaje es un chico que se ha criado en el bosque, es hijo de Pepa, le abandonan en el bosque y le recoge una niña con un deficiencia, esta chica muere y le deja con su tío Silverio que le maltrata, le esclaviza y le mantiene así hasta los 25 años más o menos. Un día por casualidad le manda a la Peña de los muertos, un lugar muy frecuentado por anarquistas, y en ese momento Bosco se encuentra con Francisca que la están forcejeando los anarquistas. Bosco la salva y así empieza la relación con ella, ella le toma como su salvador y empieza a tratarle como un hijo.

El actor nos cuenta cómo es su personaje: "Bosco es un chico noble lleno de pasión y bondad y en Francisca ve el amor que le había sido privado desde que su madre murió. Yo la salvó como una persona inocente y me doy cuenta que está llena de amor que me está brindando a mi y para él Francisca es su defensa y lo que necesita".

Francisco dice que una virtud de Bosco es su bondad y la pureza de sus pensamientos porque no ha entrado en contacto con la sociedad "que en realidad es la que corrompe el espíritu, ese también será su defecto. Pero creo que la bondad siempre perdurará en Bosco".

"Bosco es un personaje atípico porque no sabe como comportarse y eso va a provocar reacciones con las personas de su alrededor, Habrá tensiones, acción y espero que algo de comedia", nos cuenta Francisco Ortiz.

Para el actor El secreto de Puente Viejo es su primer trabajo en la televisión: "Es un aprendizaje enorme, me han tratado maravillosamente bien, desde el primer momento he sido testigo del rigor y profesionalidad con el que se trabaja aquí y eso es fundamental para poder aprender. Creo que estoy en la mejor escuela".

¿Cuál será la relación con Aurora y Gonzalo? Francisco cuenta que "En un principio me maravillan, son las primeras personas que conozco de mi edad y que me tratan como un igual porque aunque Francisca me llene de atención y cariño en La casona no dejo de ser un salvaje que se está reformando y ellos me conocen como un ser humano sin más".

Bosco aparecerá en El secreto de Puente Viejo a partir del próximo 9 de junio.