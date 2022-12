Francisca se enfrenta con Severo

Francisca y Bosco se topan con Severo que pregunta a Francisca si aún se acuerda de él y ella recuerda un encuentro con Inocencio y sus dos hijos en la Casona. Francisca y Severo se retan en presencia de Bosco. Él afirma que la quebrantará. Ella lo duda.

Raimundo se entera por Mauricio que Francisca tiene un enemigo en el propietario de la Quinta.

Fe mantiene el tipo hasta que Tristán encuentra el pasaporte en el cajón en que no lo guardó. María aparece y salva a Fe de las preguntas incómodas de Tristán. Fe y María se encuentran a solas y la doncella le explica que ha encontrado el arma que necesita.

Tristán va al Jaral y haciendo preguntas dirigidas entiende que María ha estado investigándole y mintiéndole… peligro muy real para la chica.

Amalia hace ver a Inés que lo que le pide es demasiado, pero ésta no ceja en su presión.

Lucas mantiene el pulso con Aurora y le asegura que no va a dar un paso atrás. Le da su palabra aunque comprende que los seres queridos de Aurora están sufriendo y procura ayudarles a entenderlo. Rosario no puede más y termina haciendo con Aurora lo que Lucas les ha pedido que no hagan.

Matías pide amparo a Emilia para que Alfonso no lo atosigue con sus “lecciones de vida”. Por su parte, Alfonso recibe un bonachón huésped que asegura ser vendedor... pero de momento no dice de qué.