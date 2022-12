La encarcelación de Cipriano, un montaje de Fernando

Aurora ha visitado a Tristán para hacerle una cura, pero éste no sabe qué decir. Aurora no parece tener prisa para aclarar las cosas con Tristán, así que lo dejan para cuando éste se cure.

Gonzalo confiesa a Aurora que sigue enamorado, pero que no puede ni debe hacer nada por María. Mientras, María no sabe cómo reaccionar con Gonzalo y sigue simulando con Fernando que no pasa nada.

Alfonso no encuentra a Emilia y los caballeros enfurecen, pero él los convence de que aparecerá. Alfonso organiza la búsqueda por los alrededores de Puente Viejo. Empiezan por la noche, pero no encuentran rastro de Emilia en toda la noche y Alfonso empieza a desesperarse.

Rita ha decidido que, si no se marcha de Puente Viejo inmediatamente, al menos debe sincerarse pero cuando lo va a hacer Aníbal sufre otra hemorragia. Francisca da a Fernando una semana para que arregle el problema de Cipriano. Cipriano recapitula y se da cuenta de cómo le ha hecho la cama desde que llegó a Puente Viejo. Fernando visita a Cipriano y le admite que él es el responsable de todo. ¿Qué quiere Fernando?