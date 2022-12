¿Dónde ha estado Inés durante este tiempo?

Se intentará que Aurora vaya a prisión; la cárcel es mejor que el manicomio al mando de Fulgencio.

María viene a protestar a La Casona por el nombramiento de Fulgencio al mando del psiquiátrico con poco efecto. Bajo la impasible mirada de Fulgencio, Aurora recibe baños de contraste, pero ni éstos ni los consejos de Gertrudis, consiguen doblegarla.

Bosco disimula mal su decepción por el rechazo del pueblo el día de su boda. Francisca, en el fondo, disfruta.

Matías ha decidido quedarse con Alfonso y Emilia, su decisión es recibida con sincera alegría.

Agotada tras la fiesta, Amalia se queda dormida sin consumar. Por la mañana, despiertan juntos por primera vez. Al desnudarla, Bosco ve algo que lo horroriza. Amalia llora, son secuelas de un accidente. Bosco con sumo cariño, intenta hacer olvidar a Amalia ese episodio y comienzan a amarse, pero Bosco no puede dejar de pensar en Inés, no siente lo mismo… pero Inés no está tan lejos como pensaba, de hecho, está encerrada en los pasadizos de La Casona, tal y como un día estuvo encerrado Efrén. ¿Cuánto tiempo lleva allí?

Francisca y Tristán vienen a ver a María pero Rosario les impide el paso. Ofendida, Francisca se va.