¿Le descubrirá Gonzalo su identidad a Raimundo?

Mariana no consigue convencer a Candela. No tiene más remedio que ir a avisar a la señora. Aurora es quién comunica a Candela que su abuela no la recibirá y lo hace de forma bastante borde. Francisca da la vuelta a la situación de Candela y reviste su inversión de normalidad ante María.

Federico intenta hacer recapacitar a Olmo, pero éste está decidido a eliminar a Soledad. Federico sigue las órdenes de Olmo y mantiene una vigilancia silenciosa y a distancia de Soledad. Soledad busca amparo en Francisca para librarse del acoso de Olmo. No consigue nada.

Gonzalo habla con Tristán de Raimundo y se reafirman en mantener el secreto sobre su identidad. Gonzalo termina por confesar que quería hablar con Tristán de Aurora y su trato con Candela. Tristán llama la atención a Aurora por su comportamiento y ella no tiene más remedio que tragar.

Raimundo sigue despreciando la ayuda de León y procura mantenerlo alejado. Raimundo queda atrapado. León acude a ayudarle y él responde mostrándole su desconfianza.

Olmo trata a Pedro de forma humillante. Vladimiro lo desafía a jugar contra él, y el de Mesía acepta.

Gonzalo y María van a arreglar la puerta de Candela. Tristán y Aurora se apuntan. Tristán y Gonzalo arreglan la puerta mientras Aurora procura mostrarse encantadora. Gonzalo tiene un accidente y pide a Aurora que lo cure. Ella se queda paralizada.