Conrado y Aurora se reencuentran

Aurora ha desaparecido del hospital. ¿Ha huido o ha muerto? Tensión y miedo. Cuando Conrado sale en busca de Aurora, ella regresa al pueblo. Encuentro emocionado. Aurora regresa. La reciben con gran alegría. Le cuentan cómo está la situación.

Francisca ha recuperado su dinero pero ha perdido por completo la confianza en el género humano, está realmente hundida. Francisca ya no disimula ante Bernarda. Está destrozada porque sabe que Fulgencio la ha engañado. Fulgencio ha comprado al chófer de Francisca. Tienen que huir inmediatamente. Bernarda traiciona a su marido y le cuenta a Francisca su plan de fuga.

Aníbal quiere pasar sus últimos días en la leprosería sirviendo de voluntario. Dejará poder a Pedro para vender la granja.

Quintina es la primera en recibir el alta. Alegría y alivio. ¡Y pensar que creyeron que la perderían! También Emilia mejora, no así Rosario que los tiene profundamente angustiados. Emocionado encuentro entre Aurora y Rosario. Aurora se niega a dejarla morir sin luchar. Emilia regresa a casa. Dolores ha hecho la gestión que Alfonso le encargó; Nicolás ha desaparecido.

Candela empieza a empeorar de nuevo. Pide a Fernando que robe para ella el antídoto sanador. Fernando no deja que Candela abra cuando Aurora llega a aldabazonazo limpio; quiere verla y le da un ultimátum: tirará la puerta abajo si mañana no le abre. Pero la confitera no consigue hacer entender a Fernando que yerra en su actitud; deduce que Fernando la está dejando morir.

En la casa de comidas no se ponen de acuerdo sobre si deben hacer o no, un homenaje a los hermanos Castro, y es que Dolores cree que el homenaje se lo merecen los Mirañar.

Conrado pide a Aurora que se case con él.